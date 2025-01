Slijede promjenjivi dani: Vladat će kiša i bura, a past će i novi sloj snijega

Na zapadu Hrvatske očekuje se promjenjiva naoblaka. Na sjevernom Jadranu ponegdje može pasti malo kiše, dok bi u Lici moglo biti snijega. Porast temperature na 3 °C povećava vjerojatnost kiše tijekom dana. Gorski kotar obilježit će magla, mraz i inje, uz temperature koje će se spuštati i do -5 °C.

Središnji dijelovi zemlje bit će umjereno do pretežno oblačni. Magla je izgledna od ranih jutarnjih sati, osobito u nizinama. Jutarnje temperature kretat će se između -4 i -1 °C, dok će najviše dnevne dosezati oko 2 °C. Ukoliko sunce probije oblake, temperature bi mogle narasti i do 5 °C.

Sunčana razdoblja moguća su u sjevernijim krajevima, dok će na istoku Hrvatske prevladavati stabilno, ali tmurno i hladno vrijeme, uz temperature od -2 do 2 °C, javlja HRT .

Dalmacija: Promjenjiva naoblaka i povremene kiše

U Dalmaciji će povremeno padati slaba kiša, češće prema otvorenom moru. Jutro će obilježiti slaba do umjerena bura, koja će popodne okrenuti na jugo i istočni vjetar. Temperature će se kretati između 12 i 16 °C. More će biti malo do umjereno valovito.

Južna Hrvatska: Djelomično sunčano s prolaznom kišom

Na krajnjem jugu Hrvatske vrijeme će biti djelomice sunčano, uz povremene oblake i mjestimične oborine. Jutarnje temperature većinom će biti oko 10 °C, dok će prema unutrašnjosti biti moguće niže vrijednosti, ponegdje i slab mraz.

Tijekom dana temperature će dosezati oko 15 °C, što je usporedivo s temperaturom mora. Vjetar će prijepodne mijenjati smjer s bure na jugo i istočni smjer, koji će biti jači prema otvorenom moru.

Promjenjivi idući dani

Početak novog tjedna donosi nastavak promjenjivih vremenskih uvjeta. Na kopnu će biti umjereno do pretežno oblačno, uz povremenu maglu i niske temperature. Slaba kiša moguća je u gorju, gdje bi se u ponedjeljak ujutro mogla i smrzavati. U ostatku unutrašnjosti kiša se očekuje tek u utorak.

Na Jadranu će i dalje prevladavati promjenjiva naoblaka, uz mogućnost oborina gotovo svakog dana. Bura će tijekom ponedjeljka u potpunosti oslabjeti, dok će na jugu Jadrana prevladavati slabo do umjereno jugo. Dnevne temperature bit će u blagom padu.