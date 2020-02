Slavko Kojić otkrio kako je Bandić smanjio apetite; poručio je da je u Zagrebu moguć i bankrot

Slavko Kojić, bivši pročelnik zagrebačkog Ureda za financije i zastupnik Bandićeve Stranke rada i solidarnosti, najavio je kako će se stranka na parlamentarnim izborima uključiti u utrku samo u onim izbornim jedinicama koje zahvaćaju Zagreb. 'Pokušat ćemo se koncentrirati na našu politiku u Zagrebu', kazao je Kojić. Kazao je kako je jedan od mogućih scenarija za gradsku blagajnu i bankrot

'Stranka rada i solidarnosti svjetonazorski nije ni lijevo ni desno. Zajedno nas drže projekti, u Zagrebu nema ideologije već projekti, na državnoj razini smo nudili isto, no nije naišlo na naročit odaziv. Vjerojatno se na državnoj razini nećemo uključivati u takmičenje osim u izbornim jedinicama na području grada Zagreba. Pokušat ćemo se koncentrirati na našu politiku u Zagrebu', najavljuje Kojić na N1 i dodaje kako nije isključena ni suradnja s SDP-om ako bi to značilo da će buduća Vlada biti stabilna.

'Ne znam tko bi postigao neki cilj ako krene u rušenje kuće do parlamentarnih izbora. U Zagrebu ta koalicija ima smisla, ona je stabilna, to se pokazalo nakon glasanja o GUP-u', rekao je Kojić i suprotstavio se tezi da se GUP-om nekome pogodovalo.

'Tu smo se zbližili, imali smo podjednaki smisao za sagledavanje društvenih deformacija, ideja. Kod njega sam već tada prepoznao strahovit potencijal u smislu animiranja ljudi, znao je jednako razgovarati s onima što su na uglu prodavali marke i s akademicima, vrlo je slojevit i to me zaintrigrialo'.

'Bandić je potentan, sposoban političar i rukovodilac, napadaju ga i lijevi i desni, ekshibicionisti pojedinici. On je jedan self made man i cijeli kozmos je protiv njjega, a njemu se zbog toga pridaju nadnaravne moći. Ims tu snagu odupirati se besmislenim i lažnim optužbama', opisuje ga Slavko Kojić, dodavši kako još nije vrijeme za Bandićevu političku mirovinu.

'Najveći iznos bio je za utaju poreza, prije tri godine sam rekao da je to notorna glupost, nekoga optuživati za utaju poreza kada dohotka nije bilo. Isto sam rekao i za štandove jer iz proračuna za štandove nisam isplatio ni lipe. Imam li pravo sumnjati u korelaciju između Milanovića na čelu Vlade i onoga što se događalo u gradu? Nismo mi bili nikakvi stranački drugovi, za mene ne može biti drug onaj koji izađe pred partiju i sam sebe kandidara za predsjednika stranke, kao što je on učinio nakon Račanove smrti. Ima on kvaliteta, stabilno izgleda, retorički je snažan, obrazovan je. No, svi koji su bili kandidati za čelna mjesta u državi radili su u nekoj konekciji sa Zapadom. Imam pravo i o toj korelaciji razmišljati, no ne želim ulaziti u teorije zavjere'.

No to ne znači da opravdava svaki njegov potez. Konkretnije, problematičan odnos spram novinara, a posebno novinarki.

'Nekad mi je neugodno, rekao sam mu. I njemu je poslije krivo. Onda pokušava tražiti isprike. Teško je to opravdavati, ja bi to pripisao 20 godina bavljenja politikom, odu i živci malo, a novinari vole isprovocirati. To su efemerne stvari u odnosu spram onih koje je za Zagreb napravio', smatra Kojić.

Bivši pročelnik zagrebačkog Ureda za financije komentirao je i velik manjak od milijardu kuna u gradskoj blagajni. Prijeti li Zagrebu bankrot?

'Moguć je i bankrot ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere. No, postoje tehnička rješenja i on se vjerojatno neće dogoditi, ali ne treba olako preći preko te činjenice. Zagreb se razvija sporije no što bi objektivno trebao. S jedne strane je imao mogućnost da iz unutarnjih rezervi boljom organizacijom napravi uštede, no to ne bi riješilo stvar.

Uzrok takvom stanju su javne financije i porezna politika države. Pitanje decentralizacije se stavilo na stranu, tijekom krize se vodila politika da se ojača osobna potrošnja građana na teret opće potrošnje jedinica lokalne i područne samouprave, no trebalo je ponuditi supstituciju na koju Ustav obvezuje, a koja je izostala i to je trebao biti porez na nekretnine" smatra Kojić.