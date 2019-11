Slavite Martinje? Policija vas moli da ne sjedate za volan pod utjecajem alkohola

Vikend je u kojem se slavi Martinje, a kada se slavi Martinje, onda se kuša mlado vino. A mlado vino i vožnja - nikako ne idu zajedno. U povodu narodnog običaja krštenja mošta Martinja i očekivano povećanog broja alkoholiziranih sudionika u cestovnom prometu policija za ovaj vikend pojačano nadzire vozače pod utjecajem alkohola.

Najveći broj vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, njih 174, bio je u dobnoj skupini od 25 do 30 godina, od 31 do 40 godina 167 vozača te od 18 do 24 godine 160 vozača. Najveći broj vozača, njih 344, imao je koncentraciju alkohola od pola do jednog promila. Broj prometnih nesreća i stradavanja povećava se tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i prazničnog raspoloženja koje je popraćeno ispijanjem alkohola, izlaskom građana na ulice, putovanjima na godišnje odmore i općenito povećanjem prometa.