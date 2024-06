Skupštinari jednoglasni: Tomašević treba podnijeti izvješće o požaru na Jakuševcu

Požar manje količine neopasnog glomaznog otpada izbio je noćas oko 2 sata na platou servisno-operativnog centra koji se nalazi pored odlagališta otpada Jakuševec te je ugašen nešto iza tri sata.

Tomašević je novinarima izjavio da je taj prostor pokriven kamerama, a policija provodi očevid kako bi se utvrdio uzrok požara.

"Na policiji je da provodi istragu, ukoliko sumnjaju da je riječ o nekakvom podmetanju - to je na njima. Ja uopće u takve stvari ne ulazim", rekao je gradonačelnik.

Istaknuo je da je požar dosta brzo ugašen i zato nije došlo ni do kakve veće štete na imovini, a najbitnije je da nitko nije ozlijeđen.

Tomašević kaže da je požar izbio u zasebnom objektu gdje se dovozi glomazni otpad te se sortira i iz njega se odvajaju vrijedne sirovine, a ono što nije vrijedno se s drobilicama samelje i odloži.

Za gašenje požara trebalo je nešto više od sat vremena, a u gašenju je sudjelovalo pet vatrogasnih vozila. Rekao je da prema informacijama koje ima, protokol je poštivan, imali su dežurnog vatrogasca koji je odmah po izbijanju požara nazvao Javnu vatrogasnu postrojbu a i sam je započeo s gašenjem.

"Tako da je došlo do brzog gašenja požara; posebice kad to usporedimo s požarom u Zaprešiću gdje je trajao više od 30 sati ili s požarom u Osijeku koji je trajao nekoliko dana, ili kad govorimo o požaru glomaznog otpada koji je bio na Jakuševcu 2019., a trajao je od 19 sati navečer pa sve do sljedećeg dana ujutro", istaknuo je Tomašević.

Kaže da se veličina požara vidi i po tome što ga je gasilo pet vozila, dok je onaj u Zaprešiću gasilo 50 vozila, a onaj na Jakuševcu 2019. gasilo je 40 vatrogasnih vozila.

"U tom smislu ovaj požar bio je deset puta manji požar, a znači i da se radilo o manjoj količini glomaznog otpada", ustvrdio je.

"Mjerne postaje koje su fiksne na Jakuševcu i kontinuirano mjere kakvoću zraka nisu zabilježile odstupanja, međutim htjeli smo i da mobilna postaja koju ima Zavod Andrija Štampar isto tako izmjeri kakvoću zraka", dodao je Tomašević.