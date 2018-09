Škola za život: Evo tko ima pravo na povišicu zbog prekovremenih sati

Iako iz Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) nikada nisu najavili ni sugerirali da će svi nastavnici uključeni u provedbu eksperimentalnog programa 'Škola za život' primiti povišicu od 15 posto, nego je prezentirano da će povišicu od najviše 15 posto dobiti samo oni nastavnici koji zbog povećanog obima posla trebaju odraditi prekovremene sate, oprečni medijski natpisi na tu temu rezultirali su zbunjenošću nastavnika i nezadovoljstvom time što najavljeni 'dodatak' na plaću nije drukčije riješen

Željko Stipić , predsjednik Sindikata zaposlenih u hrvatskom školstvu Preporod, ističe da sindikalisti nisu protiv dodatka za prekovremeni rad, ali i upozorava da bi to moglo dovesti do novih podjela jer učitelji koji nisu uključeni u eksperimentalni program prekovremeni rad mogu ostvarivati samo temeljem sati održanih u razredu, dok sudionici 'Škole za život' mogu ostvariti spomenuto pravo i temeljem tzv. ostalih poslova.

'Sindikat nije, kao što je to ministrica rekla, protiv povećanja plaće, niti to jedan sindikat ikada može biti, nego se radi o tome da se to napravilo na jako nespretan način. U osnovi, da su se svim zaposlenicima sve 74 škole uključene u eksperimentalni program povećale plaće u razdoblju trajanja programa, to bi koštalo 20-ak milijuna kuna u slučaju maksimalne povišice od 15 posto. Ne mislim da je to neki veliki novac za, kako kažu, najveću reformu Plenkovićeve vlade. Ako je to veliki novac, a istodobno se stotine milijuna kuna upumpavaju nekakvim gubitašima, onda ja stvarno ništa ne razumijem', kaže Stipić za tportal.

Da se kojim slučajem odredila povišica za sve zaposlene u 'školama za život', to bi predstavljalo snažnu afirmativnu poruku da na nešto slično mogu računati i svi ostali djelatnici u prosvjeti koji se u kurikularnu reformu trebaju uključiti iduće školske godine. 'To bi, po meni, bio dobar način da se konačno pomaknemo s mrtve točke u pogledu povišice plaća zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, no ne vidim da se ide u tom smjeru', rekao je Stipić.