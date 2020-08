Skandal u Bavarskoj: Danima nisu obavijestili 900 ljudi da su pozitivni na covid-19

Mediji diljem Njemačke javljaju da niti u srijedu navečer još uvijek veliki broj povratnika u tu zemlju, koje su epidemiološke službe testirale na autocestama, nije bio obaviješten da su bolesni i zarazni

Portal Nordbayern doslovno je naveo da je bavarska ministrica zdravstva Melanie Huml "morala u srijedu navečer potvrditi" da čak 44.000 testiranih putnika koji su proteklih dana iz inozemstva ušli u Njemačku, još nije primilo obavijest o rezultatima testa, prenosi N1.

Na trima autocestama, te na kolodvorima i aerodromima sveukupno je testirano 85.000 putnika, otkako je na snagu stupila odluka da se i na ovaj način kontrolira stanje s širenjem koronavirusa u Njemačkoj.

Pokazalo se da se među 44.000 testiranih koji nisu dobili obavijest o rezultatima, nalazi i 900 zaraženih putnika.

"To me je do krajnosti razgnijevilo. Jako žalim zbog ovoga", dodala je bavarska resorna ministrica. Njemački mediji navode da nije bio problem u laboratorijima, koji su brzo i na vrijeme obavili sva testiranja, nego u tome što je do tehničkih problema došlo pri obradi, označavanju i slanju podataka.