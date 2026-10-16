Škabrnja dobila Memorijalni centar: Čuvat će sjećanje na žrtve iz 1991.

Otvarajući Memorijalni centar potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved naglasio je da ga posebno raduje što je u sklopu centra uređena i spomen-soba u kojoj će se posjetitelji moći u tišini i molitvi prisjetiti poginulih branitelja i civilnih žrtava .

"Bit će to prostor u kojemu će Škabrnja imati mogućnost prihvatiti učenike, mlade, hodočasnike, gdje će svi posjetitelji moći na prihvatljiv i kvalitetan način spoznati istinu o stradanju Škabrnje, o herojskoj obrani, o hrabrosti hrvatskih branitelja i o žrtvama koje su ovdje mučki ubijene", rekao je Medved.

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ustvrdio je kako je važno da se iskustvo stradanja prenosi na mlađe generacije, ali i da se Škabrnja nastavi razvijati i okrene budućnosti.

"Nalazimo se u prostoru koji ima posebno značenje za Hrvatsku i Dalmaciju, a Škabrnja je, uz Vukovar, jedna velika hrvatska rana. Riječ je o mjestu koje je ostavilo golem trag u Domovinskom ratu, a ova spomen-soba će biti svjedok vremena koje je iza nas i koje se ne smije ponoviti", kazao je ministar Šipić.

Osvrnuo se i na budućnost Škabrnje te dodao da cijeli kraj živi punim plućima. "Obnovljene su stotine kuća, danas sve miriše na ono što je potrebno ovom kraju i Hrvatskoj, a to je život", poručio je Šipić.

Zadarski župan Josip Bilaver istaknuo je kako je važno da Škabrnja, uz pijetet prema žrtvama, nastavi graditi svoju budućnost. "To je ono što nas veseli, to je najveća pobjeda i to je najveća satisfakcija za one koji su dali svoje živote, ali ne samo za njih, nego i za obitelji koje su mnogo propatile", naglasio je.

Izdvojio je zonu za mlade obitelji, u kojoj se već grade nove kuće, te najavio kako se uskoro očekuje i početak gradnje sportske dvorane.

"Demografska slika Škabrnje zaista može biti primjer mnogim općinama, a raduju nas i gospodarska aktivnost te otvaranje novih objekata, ustvrdio je Bilaver.