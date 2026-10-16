traže sankcije

Medved i Šipić osudili izgrede u Splitu: 'Apsolutno neprihvatljivo!'

M.Či./Hina

16.10.2026 u 14:10

Tomo Medved
Tomo Medved Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
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Ministri hrvatskih branitelja Tomo Medved i demografije i useljeništva Ivan Šipić osudili su u petak sramotno skandiranje i navijačke izgrede u Splitu, te ocijenili neprivatljivim veličanje nacističkih simbola i poruka, za što odgovorni trebaju biti sankcionirani

"Prije svega, apsolutna osuda, onako kako je to osudio i predsjednik Vlade i i drugi ministri tijekom večeri i danas. Neprihvatljivo je veličanje nacističkih simbola i poruka. Apsolutna osuda! Nažalost, zasjenili su nešto što je dobar i lijep sportski rezultat", izjavio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved tijekom obilježavanju Dana općine Škabrnja.

"Očekujem da će se kroz nadležnost tijela progona utvrditi tko su te osobe, tko su ti počinitelji i da će biti sankcionirani za to što su počinili. Apsolutno neprihvatljivo", kazao je.

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Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić rekao je kako trebaju odgovarati svi koji izazivaju takve nerede.

"Osuđujem, apsolutno, bez obzira na to što imam puno prijatelja u Torcidi. Ja sam hajdukovac i naravno da sam se veselio pobjedi i Dinama i Hajduka sinoć. To je jedna mrlja koja nam ne treba. Ničemu ne vodi to da širimo mržnju", rekao je Šipić

Dodao je kako 30.000 mladih ljudi, obitelji, koji su bili na stadionu nisu zavrijedili takvo ponašanje.

"Imaš lijep rezultat i sve lijepo na stolu i onda ti se dogodi takav incident. I umjesto da zbrajaš stotine tisuće eura za moguću obnovu, sada ćeš plaćati kazne, a netko se s time naslađuje i hrani. Neka odgovaraju oni koji se junače i izazivaju takve nerede", rekao je Šipić.

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