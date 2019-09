Kuščeviću skinut imunitet, sjednica se pretvorila u poziv na ostavku Andreja Plenkovića

Na sjednici Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskog sabora koja je započela u 11.30 jednoglasno je odlučeno je da se saborskom zastupniku HDZ-a i donedavnom ministru uprave i bivšem političkom tajniku HDZ-a Lovri Kuščeviću skine saborski imunitet

Gordan Maras (SDP) kazao je kako ova sjednica nije uobičajena. 'Nikada do sada nismo imali postupak protiv ministra, političkog tajnika stranke koja je glavna u koaliciji. Molio bih vas da nas ne omogućavate u političkim raspravama', poručio je Maras predsjedniku Povjerenstva Žarku Tušeku.

Naglasio je da je Kuščević bio najbliži suradnik premijera Andreja Plenkovića te kako ga je on prije dva mjeseca branio.'U svakoj demokratskoj zemlji bi ovakva afera rezultirala ostavkom premijera. Ja očekuje ukoliko se optužnica potvrdi, da podnese ostavku jer je sa svojim ponašanjem neminovno dužnost politički ukaljao i preuzeo političku odgovornost za Kuščevića', smatra Maras i dodaje da 'ovakav slučaj još nismo imali'.

Josip Križanić (HDZ) kazao je da će se Povjerenstvo pretvoriti u onu 'kadija te tuži, kadija te sudi'. Dodao je da će podržati skidanje imuniteta, no ne i prejudiciranje Kuščevićeve krivnje.

Robert Podolnjak (MOST) kazao je da za njega nepobitno postoji opravdana sumnja da se može pokrenuti istraga protiv Kuščevića. 'Ovo ne bi trebala biti rutinska odluka. Riječ je o opravdanoj sumnjui počinjenja kznanih djela bivšeg ministra i političkog tajnika stranke, vrlo važnog dužnosnika. Predsjednik Vlade i drugi dužnosnici su branili Kuščevića. To nedvojbeno ukazuje i na odgovornost i predsjednika Vlade', poručio je. Istaknuo je da ovog predmeta ne bi bilo da nije medija, no da je to tragično za sustav koji nije učio ništa da tako nešto otkrije na vrijeme jer od inkriminiranih radnji prošlo više godina.

'Ovaj slučaj je eklatantan primjer da moramo izgraditi novi sustav, resetirati ga. Imamo načelnike izvan svake odgovornosti. Zbog toga imate nparadoksalnu situaciju da 2015. imate odluku o promjeni urbanističkog plana za što se sumnjiči Kuščevića, a on godinu dana kasnije postaje ministar u resoru graditeljstva. To je nakaradno i pokazuje da je sustav u potpunosti zakazao', poručio je Podolnjak.

Očekuje brzi pravosudni postupak koji neće trajati godinama.

Maras misli da nije napravljen propust u sustavu već da je Plenković htio zaštiti Kušćevića i koruptivne radnje pospremiti pod tepih. Predsjednik Povjerensta Tušek usprotivio se Marasovoj replici.