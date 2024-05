Sindikalac zbog gubitka opskrbe plinom prozvao Tomaševića, ali u jednom se slažu

No, predsjednik sindikata Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Vlatko Kottnig za gubitak posla GPZO-a krivi upravu tvrtke i Zagrebački holding koji ju je postavio. S obzirom na to da Skupštinu Holdinga čine Tomašević i njegovi zamjenici, Danijela Dolenec i Luka Korlaet, jasno je da sindikalac prst upire u gradsku vlast i Tomaševića.

Tvrtka Međimurje plin posao je dobila zato što je ponudila nižu cijenu od GPZO-a , koji je dosad Zagrepčane opskrbljivao plinom, pa je Tomašević u pitanje doveo natječaj na koji se mogla javiti tvrtka bez da ima garancije banke za taj posao ili da ima osiguranu nabavu plina, nego to tek treba osigurati do 1. listopada, kada počinje s opskrbom. Također je pitao koji je motiv tvrtke Međimurje plin, koja je u vlasništvu više gradova i općina iz Međimurja.

'Tužna vijest za Zagreb, tužna vijest za Zagrepčane i najtužnija za radnike Gradske plinare Zagreb-Opskrba. Svi su potišteni i zabrinuti za svoju egzistenciju, rekao je Kottnig u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Petrom Buljan. Kaže da u upravi GPZO-a sjede nekompetentne osobe.

'To su nekompetentni ljudi. U 162 godine firme niti jedna uprava nije imala ovako loš rezultat kao oni. Ako je gradonačelnik rekao da smo od 2021., kada je napravljena velika šteta firmi, u 2023. došli u plus s maržom od 9,6 posto, onda je ta izjava upitna', odgovorio je na pitanje novinarke. Na poruku Tomaševića da će svi zaposlenici GPZO-a biti zbrinuti, ako će doći do smanjenja broja zaposlenih, Kottnig kaže da ne vjeruje nikome.