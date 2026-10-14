Šimunić se oglasio nakon istrage USKOK-a: 'Nikad nikome nisam naredio da prekrši zakon'

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić odbacio je u srijedu sumnje Uskoka da je pogodovao privatnim tvrtkama pri dodjeli poslova za Advent u Oroslavju 2024. godine, poručivši da nikada nikome nije naredio da prekrši zakon te da nastavlja obnašati gradonačelničku dužnost.
"Nikad u životu nisam nikome naredio niti od ikoga tražio da prekrši zakon. Nikad od nikoga nisam uzeo ni centa, ni eura niti sam tražio ili primio bilo kakvu uslugu. Mogu svakome pogledati u oči i ponoviti danas, sutra i pred bilo kojim sudom", izjavio je Šimunić za Hinu.
Na pitanje hoće li istraga utjecati na njegovo obnašanje dužnosti gradonačelnika, odgovorio je da se u gradu nastavlja raditi punom parom.
"Proračun je stavljen na savjetovanje, možda smo prvi u Hrvatskoj, radi se dalje punom parom i tak se i planira raditi i dalje", poručio je.
Uskok je u srijedu izvijestio da je pokrenuo istragu protiv Šimunića i još troje hrvatskih državljana te dviju tvrtki zbog sumnje na trgovanje utjecajem, poticanje na trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti.
Prema sumnjama Uskoka, Šimunić je od kolovoza do studenoga 2024., kao gradonačelnik i predsjednik gradske Turističke zajednice, s dvojicom poduzetnika dogovorio da će njihovim tvrtkama osigurati poslove na Adventu.
Sumnja se da je potom direktorici Turističke zajednice naložio angažiranje tih tvrtki bez provedbe propisanog postupka jednostavne nabave.
Jednoj je tvrtki dodijeljen posao najma klizališta vrijedan 27.500 eura, a drugoj najam festivalskih kućica i opreme vrijedan 18.616 eura.
Uskok sumnja i da su ponude drugih gospodarskih subjekata za najam klizališta prikupljene tek nakon sklapanja ugovora kako bi se stvorio privid zakonito provedene nabave.