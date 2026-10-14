Šimunić se oglasio nakon istrage USKOK-a: 'Nikad nikome nisam naredio da prekrši zakon'

"Nikad u životu nisam nikome naredio niti od ikoga tražio da prekrši zakon. Nikad od nikoga nisam uzeo ni centa, ni eura niti sam tražio ili primio bilo kakvu uslugu. Mogu svakome pogledati u oči i ponoviti danas, sutra i pred bilo kojim sudom", izjavio je Šimunić za Hinu.

Na pitanje hoće li istraga utjecati na njegovo obnašanje dužnosti gradonačelnika, odgovorio je da se u gradu nastavlja raditi punom parom.

"Proračun je stavljen na savjetovanje, možda smo prvi u Hrvatskoj, radi se dalje punom parom i tak se i planira raditi i dalje", poručio je.