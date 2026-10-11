Sigurnosni alarm u Poljskoj: Uhićen osumnjičeni za planiranje atentata na premijera

"Poljska policija privela je muškarca koji je prijetio premijeru Donaldu Tusku i planirao napad na njega", napisao je Kierwinski na platformi X, ne iznoseći detalje.

Tusk je u zasebnoj objavi na X-u zahvalio policiji na "brzoj i odlučnoj reakciji".

Iako su nasilna kaznena djela u Poljskoj razmjerno rijetka, zemlja je politički duboko podijeljena i suočava se sa sigurnosnim prijetnjama zbog blizine rata u Ukrajini.