službe na nogama

Sigurnosni alarm u Poljskoj: Uhićen osumnjičeni za planiranje atentata na premijera

I.V./Hina

11.10.2026 u 18:49

Donald Tusk
Donald Tusk Izvor: Profimedia / Autor: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera, izjavio je u nedjelju ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski, nakon što je ranije upozorio na prijetnje upućene Donaldu Tusku i ministru obrane Wladyslawu Kosiniak-Kamyszu.

"Poljska policija privela je muškarca koji je prijetio premijeru Donaldu Tusku i planirao napad na njega", napisao je Kierwinski na platformi X, ne iznoseći detalje.

Tusk je u zasebnoj objavi na X-u zahvalio policiji na "brzoj i odlučnoj reakciji".

Iako su nasilna kaznena djela u Poljskoj razmjerno rijetka, zemlja je politički duboko podijeljena i suočava se sa sigurnosnim prijetnjama zbog blizine rata u Ukrajini.

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Policija je u kolovozu privela 23-godišnjaka optuženog za pozivanje na atentat na visoke poljske političare.

Tusk je 2024. izjavio da je primao prijetnje nakon pokušaja atentata na slovačkog premijera Roberta Fica.

Glasnogovornica ministarstva unutarnjih poslova Karolina Galecka u nedjelju je rekla da je e-mail s informacijama o mogućem napadu policiji proslijedila Državna služba za zaštitu, koja je zadužena za sigurnost ministara.

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