Severina poslala otvoreno pismo Vrhovnom sudu: 'I što ćemo sad?'

View this post on Instagram

- Dragi Vrhovni sude…

Dakle, s obzirom na to da ste javno objavili vašu odluku i to prije nego što je meni odluka uručena, javno vam i odgovaram.

Ja sam S. V. (a ne S. K., kako ste napisali u odluci). Mama kojoj ste uzeli dijete, kako biste ispravili ‘neujednačenu sudsku praksu‘ i ‘greške u proceduri‘ u postupku koji je završio prije dvije i pol godine. Proceduralna pogreška se sastoji u tome da je, po vašem mišljenju, sudsko vijeće u postupku za skrbništvo trebalo saslušati vještake, koji su nalaz pisali gotovo godinu dana (a trebao je biti gotov za mjesec dana).

Znači, oboje vještaka, Grošić i Dijanić, koji su, uzgred, zadnji put vidjeli moje dijete prije tri i pol godine, nisu usmeno obrazložili svoj nalaz, kažete. Na sud su pozvani. Dijanić se opravdala nalazom da je bolesna, a vještak Grošić da je kognitivno nesposoban. Svoj nedolazak na sud opravdao je, citiram: ‘Zbog nedostatka kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, vezanih upravo za konkretan predmet‘! Tim riječima doslovno. Pitam se je li možda bio i kognitivno nesposoban kad je radio nalaz ili kad ga je poslao? Ali to je druga tema…

Pa da vam pojasnim, Vrhovni sude…

Vještak Vladimir Grošić me u jesen 2021. godine pozvao u park Maksimir u 21h, jer on tamo joggira, obrazloživši da me ne može primiti u bolnici. Bila sam prestravljena, ali sam otišla zbog sina. Tad mi je rekao da je zatražio svoje izuzeće iz predmeta, jer su mu prijetili. Rekao je da su mu prijetili da će izgubiti posao, da znaju gdje mu starija kći studira i da se uplašio za svoje dijete. Spominjao mi je da je Gzim Redžepi upleten u sve i da Gzim i Milan rade zajedno. Rekao mi je da je Milan Popović, citiram: ‘Psihopat bez mogućnosti liječenja‘ i da mi želi svu sreću i da zna što prolazim.

Tom prilikom mi je rekao i da su oni ocijenili da dijete treba ići majci tj. meni, ali da Gzim Redžepi ne bi bio sretan zbog toga i da on (vještak) može izgubiti posao. Molila sam ga da se ne izuzima i da odemo zajedno u USKOK da to prijavimo. Rekao je da se boji. Otišla sam u USKOK dan poslije s prijateljicom i svjedokinjom Zinkom Bardić i sve im ispričala. U USKOK-u je na ispitivanju to potvrdio i sam vještak Grošić. I onda se nije događalo ništa. I tako mjesecima. Onda se doznalo da je sud odbio izuzeti Grošića i on je na kraju morao napisati vještački nalaz.

U međuvremenu, krenuo je sudski postupak protiv Gzima Redžepija, a vještak Grošić je na suđenju govorio nešto drugo u odnosu na to što je rekao meni u Maksimiru i na saslušanju u USKOK-u. Čak je spominjao da sam ga u Maksimiru pokušala dirati za koljena. Nikoga to u USKOK-u očito nije ni impresioniralo ni zabrinulo, premda sam tražila da i vještaka terete, jer je nepobitno upleten i jer je očito popustio pritiscima. U strahu za svoje dijete, žrtvovao je moje. Vještak Grošić je sad ravnatelj psihijatrijske bolnice. Čini se da je u međuvremenu otklonio kognitivne i intelektualne nedostatke.

Na dan kad je podignuta optužnica protiv Redžepija, u televizijskim je vijestima njegov odvjetnik Ljubo Pavasović dao izjavu da je ‘vještak Grošić nepouzdan, jer je dijete prvo odlučio dodijeliti gospođi Vučković, pa se htio izuzeti iz slučaja, a na kraju se odlučio za oca‘. Između se dogodio susret.

I sad bi, tog i takvog vještaka, kojeg je sudsko vijeće propustilo saslušati, trebalo saslušati. Ali ustvari možda i ne bi, ‘ovisi‘, kažete vi u svojoj odluci. Ako sutkinje neće uzimati u obzir nalaz vještaka. Znači, može, a i ne mora…

Znači, imamo oca poticatelja, posrednika Gzima Redžepija i izvršitelja Vladimira Grošića. Mislim da se to zove udruženi kriminal.

Što vi mislite, Vrhovni sude? Kako se to zove? Proceduralna pogreška, udruženi kriminal ili korupcija?

Vrhovni sude, i što ćemo sad? - zaključila je uz hashtagove #samopitam #jasamopjevam #ivićetepropjevati.