Selak Raspudić o tome je li suprug za nju žicao za mjesto na listi za Sabor, hoće li se kandidirati za gradonačelnicu Zagreba i trebaju li gay parovi posvajati djecu

Marija Selak Raspudić, nezavisna zastupnica koja je u Sabor ušla na listi Mosta, gostujući u 'Nedjeljom u 2' na HRT-u kazala je da nema identične političke stavove kao suprug Nino Raspudić i da ne žali zato što je ušla u Sabor te da bi jedino mogla žaliti da nije pokušala ući

Navela je da je neistina da je suprug u političkim pregovorima inzistirao da se za nju osigura dobro mjesto na listi.

'Velika je laž u medijima bila da on inzistira i traži mjesto za mene. Ja nisam bila dio tih pregovora, to je neistina. Kasnije, Most nas je htio oboje. Nije on meni ni trebao da pregovara za mene. Nije on žicao ništa za ženu', istaknula je Selak Raspudić.

Na pitanje urednika Aleksandra Stankovića o tome da je ona u Saboru previše ozbiljna i pripremljena, Selak je kazla kako joj se čini da je to predrasuda gdje žene kada su aktivne, često ostavljaju dojam kao da su štreberice.

'To je na tragu kritika, prihvaćam kritiku. Sabor me suzbio jer je tamo vrijeme jako ograničeno. Kada želite ukazati na neke stvari, a imate pet minuta ili manje, a ljudima treba razjasniti da vi ne možete replicirati premijeru na aktualnom satu kada on govori. On se najčešće huliganski obraća oporbi. Vremena je malo, ali puno toga je što bih ja htjela. Nije to mizogino, ali možda nam se tako čini, možda je došlo do neke promjene gdje žene jako puno govore', kazala je.