Šef SNS-a Vučević otkrio što se događalo iza zatvorenih vrata: 'Vučić nas je pozvao...'

Gostujući na televiziji Pink, za izborni poraz optužio je navodno strano upletanje, upozorio da bi promjena vlasti mogla imati loše posljedice za Srbiju i najavio žestoku političku borbu svoje stranke iz oporbenih klupa.

Vučević je pritom izrazio ponos zbog načina na koji je Aleksandar Vučić priznao izborni poraz, ocijenivši njegovu konferenciju za medije važnim trenutkom za srpsku demokraciju.

'Nije laka noć iza nas, ali ponosan sam na građane Srbije zbog toga što su u velikom broju izašli na birališta. Posebno sam ponosan na svoje kolege i suborce te na Aleksandra Vučića i način na koji smo se ponašali', rekao je Vučević.

Vučićevo priznanje poraza opisao je kao 'snažan kamen u temeljima demokracije Srbije', dodajući da bi takvo ponašanje trebalo biti primjer budućim generacijama političara.

'Nismo se borili protiv studenata, nego protiv stranog faktora'

Najviše pozornosti privukle su Vučevićeve tvrdnje o razlozima izbornog poraza.

Prema njegovim riječima, SNS se nije suočio samo sa studentskim pokretom, nego s mnogo širom operacijom koja je navodno bila organizirana iz inozemstva.

'Mislim da je ovo završni čin obojene revolucije. Mi se kao Ujedinjena Srbija nismo borili protiv liste studenata blokadera, nego protiv stranog faktora koji je sve to dirigirao i organizirao, pripremao i pružao financijsku podršku', ustvrdio je Vučević.

Za tvrdnje o organiziranoj stranoj operaciji i financiranju studentskog pokreta u intervjuu nije iznio provjerljive dokaze.

Vučević je izborni rasplet usporedio i s promjenom vlasti u Mađarskoj, gdje je Viktor Orbán u travnju izgubio izbore od Pétera Magyara.

'Očito je riječ o istom obrascu kao u Orbánovu slučaju. Volio bih da griješim, ali bojim se da bi se nešto slično moglo dogoditi i Ficu', rekao je, misleći na slovačkog premijera Roberta Fica.

'Građani će za godinu dana preispitivati svoj izbor'

Vučević smatra da bi pobjeda Studentske liste mogla imati negativne posljedice za Srbiju, iako je priznao da se one, prema njegovu mišljenju, neće nužno vidjeti odmah.

'Mislim da će ovo biti vrlo loše za Srbiju. Bojim se da će vrijeme to pokazati. Ne odmah u 2027. godini, jer mnogo toga ostaje kao nasljeđe Aleksandra Vučića', rekao je.

Izrazio je nadu da nova vlast neće zaustaviti velike infrastrukturne projekte koje je pokrenula dosadašnja administracija, posebno istaknuvši izložbu Expo, Fruškogorski koridor i Dunavsku magistralu.

Ocijenio je i da će građani za godinu dana preispitivati odluku koju su donijeli na izborima.

'Vjerujem da će kod njih prevladati svijest o odgovornosti, ali siguran sam da će građani za godinu dana preispitivati koga su birali, odnosno za koga su glasali', poručio je.

Najavio '105 političkih samuraja' u parlamentu

Predsjednik SNS-a odbacio je mogućnost raspada stranke nakon izbornog poraza.

Najavio je promjene u njezinu vodstvu i članstvu, uključujući odlazak onih koji su se, kako tvrdi, stranci priključili isključivo zbog osobnih interesa.

'Osvježit ćemo svoje redove. Čekaju nas promjene koje će biti bolne, ali vrlo ljekovite za SNS. Otići će oni koji zapravo nikada nisu bili tu, nego su došli zbog nekog natječaja ili da se negdje uhljebe', rekao je.

Pritom je poručio da buduća vlast mora računati na snažnu oporbu.

'Bit ćemo nepokolebljiva, čvrsta opozicija u Skupštini Srbije. Nećemo bacati suzavac ni eksplozivne naprave. Neka se pripreme za duge i iscrpljujuće rasprave', izjavio je Vučević.

Zatim je iznio i slikovitu najavu parlamentarne borbe: 'Imat ćemo 105 političkih samuraja koji neće šutjeti', poručio je.

Broj od 105 zastupnika temelji se na procjeni koju je Vučić iznio tijekom izborne noći. Prema kasnijoj projekciji CeSID-a i Ipsosa, lista okupljena oko SNS-a osvojila bi 103 mandata, a Studentska lista 140.