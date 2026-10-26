HEP modernizira sustav naplate struje: Objavili natječaj težak osam milijuna eura

Hrvatska elektroprivreda (HEP) raspisala je natječaj od osam milijuna eura bez PDV-a za modernizaciju svog poslovnog informacijskog sustava SAP, kojim se, među ostalim, obračunava i naplaćuje struja kućanstvima i tvrtkama.
Natječaj je objavljen u ponedjeljak u Elektroničkom oglasniku javne nabave i u Službenom listu Europske unije, a ponude se primaju do 27. studenoga.
Prema natječajnoj dokumentaciji, HEP prelazi na novu inačicu SAP-a jer proizvođač ukida redovitu podršku za sustav koji sada koristi. Za sustav HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS) podrška istječe krajem 2027., a uz posebne komercijalne uvjete moguće ju je produžiti do kraja 2030. U dokumentaciji se navodi da bi stari sustav i nakon toga radio, ali nije jasno u kojoj bi se mjeri dobivale sigurnosne zakrpe i prilagodbe zakonskim promjenama.
Sustavom HEP ODS-a obuhvaćeni su distribucija, mjerenje i obračun električne energije, usluge kupcima te financijsko praćenje poslovanja. Nadograđeni sustav trebao bi obrađivati podatke s brojila te obračunavati i fakturirati struju kućanstvima i poduzetnicima, a HEP traži da bude dimenzioniran za do pet milijuna brojila.
Nabava je podijeljena u dvije grupe. Prvom, procijenjenom na 4,6 milijuna eura, obuhvaćeni su SAP-ovi programi, uglavnom dvogodišnje pretplate na rješenja u oblaku, među kojima su i alati umjetne inteligencije. Ugovor za tu grupu trajat će dvije godine. Druga grupa, vrijedna 3,4 milijuna eura, odnosi se na pripremu prelaska sustava HEP ODS-a na novu inačicu, u kojoj bi se utvrdilo kako će nadograđeni sustav raditi, a ugovor će trajati godinu dana.
HEP je prije raspisivanja natječaja sa SAP-ovim stručnjacima analizirao poslovne procese HEP ODS-a i HEP Elektre. Ponude će se u obje grupe ocjenjivati prema cijeni i kvaliteti.