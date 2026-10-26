HEP modernizira sustav naplate struje: Objavili natječaj težak osam milijuna eura

Natječaj je objavljen u ponedjeljak u Elektroničkom oglasniku javne nabave i u Službenom listu Europske unije, a ponude se primaju do 27. studenoga.

Prema natječajnoj dokumentaciji, HEP prelazi na novu inačicu SAP-a jer proizvođač ukida redovitu podršku za sustav koji sada koristi. Za sustav HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS) podrška istječe krajem 2027., a uz posebne komercijalne uvjete moguće ju je produžiti do kraja 2030. U dokumentaciji se navodi da bi stari sustav i nakon toga radio, ali nije jasno u kojoj bi se mjeri dobivale sigurnosne zakrpe i prilagodbe zakonskim promjenama.

Sustavom HEP ODS-a obuhvaćeni su distribucija, mjerenje i obračun električne energije, usluge kupcima te financijsko praćenje poslovanja. Nadograđeni sustav trebao bi obrađivati podatke s brojila te obračunavati i fakturirati struju kućanstvima i poduzetnicima, a HEP traži da bude dimenzioniran za do pet milijuna brojila.