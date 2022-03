Scholz pozvao Schrödera da odstupi s položaja u ruskim tvrtkama

Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je u četvrtak bivšeg čelnika Gerharda Schroedera da odstupi sa svojih položaja u velikim ruskim tvrtkama pošto ga je dio suradnika napustio zbog bliskih veza s Vladimirom Putinom, javljaju agencije.

"Mislim da nije pravedno da Gerhard Schroeder obnaša te dužnosti i mislim da bi bilo u redu da se povuče", rekao je kancelar za njemačku javnu televiziju ZDF, prenosi France Presse.

Odgovarajući na pitanje hoće li to naškoditi Socijaldemokratskoj stranci (SPD) iz koje obojica dolaze, kancelar je rekao: "Svi znaju da se ne slažemo" sa Schroederovim stajalištem o Rusiji.

Bivši socijaldemokratski kancelar (1998.-2005.) zadnjih tjedana je veoma napadan zbog svojih veza s Putinom koji je odgovoran za invaziju na Ukrajinu.

Schroeder (77), je dugogodišnji prijatelj ruskog predsjednika. Usto je predsjednik upravnog odbora Rosnjefta, najveće ruske naftne kompanije i skupštine dioničara Sjevernog toka 2, spornog rusko-njemačkog plinovoda.

U lipnju treba ući u nadzorni odbor velike ruske tvrtke Gazproma.

Olaf Scholz misli da Schroederove dužnosti nisu privatna stvar. "Nema privatnosti na javnoj dužnosti", ocijenio je.

Scholz je opetovao da NATO neće sudjelovati u ratu u Ukrajini nakon ruske invazije, prenosi dpa.

"To bi dovelo do dramatične eskalacije teške situacije u Ukrajini i do velikih opasnosti", rekao je Scholz u komentaru za ZDF.