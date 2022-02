Savjetnik ministra obrazovanja objasnio zašto testiranje nije preporučljiva opcija u školama

'Sutra će već testovi stići u neke škole, u većinu u petak, a samo u pojedine u ponedjeljak. Većina će škola tako podijeliti sve testove u petak ili ponedjeljak roditeljima, što znači da testiranje može početi u utorak, samo iznimno u srijedu.', kaže savjetnik ministra obrazovanja Božo Pavičin

Božo Pavičin , savjetnik ministra obrazovanja kaže kako nije bitno da testiranje bude u ponedjeljak, iako je to preporuka.

'Sve će biti na vrijeme dostavljeno, nije bitno da krenemo u ponedjeljak, možemo krenuti i u utorak. Dakle, sve će biti na vrijeme i bitno je da krenemo što prije s ukidanjem mjere samoizolacije za učenike, jer nekom djetetu tih sedam dana može značiti puno bilo za nastavu, sportske ili druge aktivnosti, te druženja', ističe.



Testovi se dostavljaju u oko 1300 škola i je li preoptimistično očekivati da će sve škole početi s testiranjem već idući tjedan, kaže - apsolutno ne.



Mjera ukidanja samoizolacije predviđena je za one roditelje koji ne žele da njihova djeca idu u samoizolaciju, navodi. Ističe kako, nažalost, postoji dio roditelja koji nemaju ništa protiv da im djeca idu u samoizolaciju i da oni njih školuju od kuće.



'Imamo inicijative za "Homeschooling" za tu djecu, dakle oni neće testirati djecu. Ta djeca će samo u slučaju s pozitivnim kontaktom ići u samoizolaciju, a do tada će pratiti nastavu redovno. Zamišljeno je da samo oni koji ne žele tpotpišu izjavu da neće testirati dijete', rekao je.



Pavičin kaže kako ako se na bilo koji način zna da netko ne provodi samotestiranje onda se na njega neće odnositi mjera ukidanja samoizolacije.

Ističe kako je jako teško izvediva opcija da se djeca testiraju u školi, a nije ni preporučljiva.

'Mi smo preporučili da se dijete testira u kući. Jer ako ga testirate u školi, znači da se vozilo javnim prijevozom do škole, sjedilo je u razredu minimalno 20 minuta dok čeka test što je loša opcija. Ako se testira u kući, ostaje kod kuće i ne dolazi u kontakt s drugim osobama. Preporuka je da se djeca testiraju kod kuće, a ako to žele kao u Medicinskoj školi, onda to mogu napraviti', zaključuje Pavičin.