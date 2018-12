Šarec: Slovenija ne može mijenjati poziciju o arbitraži

Slovenski premijer Marjan Šarec ustvrdio je za ljubljanski „Dnevnik“ od subote da njegova vlada ne može promijeniti odnos prema graničnoj arbitraži s Hrvatskom u odnosu na stajalište ranije vlade koju je vodio Miro Cerar, sadašnji ministar vanjskih poslova

Hrvatska zato ne smatra da je kasnija odluka arbitara za nju obvezujuća, o čemu je obavijestila Sloveniju, ponudivši bilateralne razgovore o graničnom prijeporu, na što Ljubljana nije pristala.

Na pitanje o kontaktima sa sadašnjim hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, Šarec je odgovorio da ga kao osobu cijeni i da normalno razgovaraju na sastancima Europskog vijeća, no da ga zbog principijelnog stajališta o arbitraži nije pozvao u posjet Sloveniji jer čeka promjenu stajališta Hrvatske o arbitraži, dok Slovenija svoju poziciju o obvezujućoj implementaciji arbitraže ne može mijenjati.

„No, vanjska politika nije posao na kratke staze nego obrt koji zahtijeva mnogo strpljenja i osjetljivosti. Zato u diplomaciji neke nagle ili ad-hoc akcije nikad nisu dobre“, kazao je Šarec.

Na pitanje o slovenskoj vanjskoj politici općenito i pravcu koji vodi ministar Cerar, Šarec je kazao da se neće baviti kritikama ranije vlade koju je vodio sadašnji ministar vanjskih poslova, koji se za sada pokazao kao „dobar“ na tom položaju.

„Kao premijer dužan sam brinuti za usklađenost naše vanjske politike. Ako je gospodin Cerar bude i dalje vodio vanjsku politiku kao do sada, onda će ona biti usklađena i bit ćemo vjerodostojan partner u inozemstvu“, kazao je Šarec, ne želeći komentirati odnose u bivšoj vladi i neslaganja o pitanjima vanjske politike između Cerara i tadašnjeg ministra vanjskih poslova Karla Erjavca.

Šarec je ocijenio dobrim nedavni Cerarov posjet Washingtonu, u nastojanju da „uravnoteži“ odnos Slovenije prema velikim svjetskim silama.

„Kritiziraju nas da smo prorusko nastrojeni, no mislim da to nije slučaj. Naši su odnosi s Ruskom Federacijom upravo onakvi kakvi moraju biti. U odnosima s SAD-om postojao je stanoviti deficit, no istina je i to da su ti odnosi sada problematičniji i na razini Europske unije, zbog novog vodstva u Bijeloj kući“, kazao je Šarec, dodavši da je inicijativu za uravnoteženje odnosa s SAD-om i put u Washington dao Cerar, s čime se složio i on kao premijer.

U razgovoru koji je bio najviše posvećen domaćim temama, Šarec je kao najveći uspjeh svoje vlade do sada iznio dogovor sa sindikatima o povećanju plaća i obustavi štrajkaških aktivnosti, a kao izazove u sljedećoj godini naveo prihvaćanje rebalansa državnog proračuna te početak reformi koje državi savjetuje i Međunarodni monetarni fond, a odnose se na promjene mirovinskog sustava kako bi on postao održiv.

Promjenama zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju bit će definirano je li potrebno produžiti životni vijek i staž potreban za umirovljenje, a prijedlog takvog zakona treba predstaviti što prije, naveo je Šarec.