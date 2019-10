Sánchez: Katalonski dužnosnici osuđeni zbog kršenja zakona, a ne svojih ideja

Španjolski premijer Pedro Sánchez rekao je u ponedjeljak kako su katalonski zagovornici nezavisnosti osuđeni zbog kršenja zakona, a ne svojih političkih ideja.

SUŽIVOT VS. SEPARATIZAM

„Nikome se ne sudi zbog ideja, nego zbog kršenja zakona. Nitko nije iznad zakona i svatko ga mora poštivati“, dodao je.

Naglasio je kako španjolski ustav usvojen 1978., kada je Španjolska prešla iz diktature u demokraciju, ne dopušta referendume o nezavisnosti ni u jednoj od 17 autonomnih pokrajina. „Presuda je rezultat ustava oko kojeg smo se usuglasili prije četiri desetljeća, kojeg je prihvatila i Katalonija i kojim je završila Francova diktatura“, rekao je Sánchez.

„Španjolski ustav je moderan, uvažava bogatu teritorijalnu različitost i brani jedinstvo zemlje“, napomenuo je.

Predsjednik katalonske vlade Quim Torra prethodno je prilikom svog obraćanja javnosti u Barceloni rekao kako je izrečena presuda „nepravedna“ jer u španjolskom kaznenom zakonu nisu navedene nikakve kazne za referendume. Također je rekao kako je Španjolska potpisujući međunarodne sporazume prihvatila pravo na samoodređenje naroda koje odbija primijeniti.

Prvooptuženi Oriol Junqueras, koji je u ponedjeljak osuđen na 13 godina zatvora, tijekom suđenja započetog u veljači tvrdio je to isto i napomenuo prilikom saslušanja kako nisu napravili ništa nezakonito. „Katalonska vlada je jednostrano bila narušila vlastiti statut autonomije Katalonije. Ignorirala je one koji ondje ne podržavaju nezavisnost, dovela je do loma u društvu“, izjavio je Sánchez.

„Pokret za nezavisnost doživio je poraz, nije uspio dobiti međunarodnu podršku, te je sada proizveo puno boli i patnje. No ovom presudom otvorila se nova etapa koja će jamčiti suživot, demokraciju i jedinstvo“, rekao je premijer.