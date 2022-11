Ruski oporbeni čelnik Navaljni objavio da je premješten u samicu: Čine to kako bi me ušutkali

Zatočeni ruski oporbeni političar Aleksej Navaljni rekao je u četvrtak da je premješten u samicu, što je nazvao očitim pokušajem da ga se ušutka

"Više neću imati posjete ... što je tu je, podnijet ću to filozofski. Čine to kako bi me ušutkali. Pa što je moja prva dužnost? Tako je, ne se bojati i ne zašutjeti", napisao je Navaljni na Twitteru u nekoliko objava, dodavši da odluka da mu se zabrane posjeti odražava "stvarno neopisivo zvjerstvo, veoma karakteristično za Kremlj".

Svoj niz objava na Twitteru završio je apelirajući na ljude da se bore protiv rata i Putina.

Rusko ministarstvo unutarnjih poslova nije odmah odgovorilo za na zahtjev za komentarom.

Navaljni je prošlog mjeseca rekao da su vlasti započele novi kazneni postupak protiv njega zbog promicanja terorizma i ekstremizma, što bi moglo i više nego udvostručiti trajanje njegove zatvorske kazne.