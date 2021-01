Ruski Gazprom trpi udarce na Balkanu, evo kakva je uloga LNG-a na Krku u tome

Tri nedavna događaja će utjecati na poslovanje Gazproma na Balkanu. Posljedice bi se mogle osjetiti na kompletnom tržištu Europske unije. Tko su pobjednici, a tko gubitnici?

Osim toga sada Hrvatska de facto na tržištu nastupa i kao izvoznik ukapljenog plina, prema Mađarskoj ili Ukrajini.

Najveći kupci ruskog plina na Balkanu su u 2019. godini po Gazpromovim navodima bile Hrvatska (2,82 milijardi kubnih metara), Grčka (2,41) i Bugarska (2,39). Na četvrtom mjestu je bila Srbija s 2,13 milijardi kubnih metara.

Kapacitet LNG terminala na Krku iznosi 2,6 milijardi kubnih metara godišnje.

Teoretski bi Hrvatska time mogla preko noći skoro u potpunosti raskinuti suradnju s Gazpromom – ali taj scenarij nije realan. Puno je izvjesnije da će cijena plina naručenog u Rusiji pasti, i to znatno.

Gazprom ubuduće u Hrvatskoj očekuje stvarna tržišna utakmica, a to bi moglo utjecati na pad cijena plina, i to ne samo na hrvatskom tržištu. Jedan znatan dio plina iz LNG-terminala na Krku, možda i najveći dio, neće ostati u Hrvatskoj, već će ići u izvoz.

Očekuje se da će najveći dio izvezenog plina kupiti Mađarska, ali i Ukrajina bi mogla biti potencijalni kupac.

Mađarska je za Gazprom vrlo važno tržište. U 2019. godini ruska kompanija je toj zemlji prodala 11,26 milijardi kubnih metara plina.

Upravo bi u Mađarsku i onda dalje prema Austriji, gdje se nalazi „plinski hub” Baumgarten koji je važan za izvoz ruskog plina, trebao poteći najveći dio plina koji Rusija želi „upumpati” u drugi krak plinovoda Turskih Stream (s kapacitetom od 15,75 milijardi kubnih metara).

Bugarska i Srbija su premala tržišta za tako veliki projekt, a pogotovo je mala Sjeverna Makedonija (0,3 milijardi kubnih metara u 2019.) i Bosna i Hercegovina (0,24 milijarde kubnih metara).

Plinovod Balkan Stream, koji je prošle godine „položen” od turske granice preko bugarskog teritorija, odnosno aktualno povezivanje Srbije na tu mrežu, za Gazprom su samo jedna etapa do ostvarenja stvarnog cilja – a to je produženje plinovoda do Mađarske, a to bi se moglo dogoditi tek 2022.