Rusi su u Ukrajini izgubili 2200 tenkova. Mogu li se vječno oslanjati na sovjetske zalihe?

No te 'nove snage' zapravo nisu novi, već obnovljeni i skrpani tenkovi proizvedeni prije više od 20 godina, a ruska sposobnost za 'krpanje' možda doseže svoj limit, tvrde američki analitičari.

Uralvagonzavod bi danas trebao 'štancati' tenkove T-90 jer novi ruski model T-14 Armata još uvijek navodno nije u serijskoj proizvodnji iako je predstavljen prije osam godina. No prema bivšem analitičaru britanske vojno-obavještajne službe Sergiju Milleru, ta je gigantska tvornica od početka rata prije godinu i pol proizvela samo 40 tenkova T-90, iako su Rusi tvrdili da će ih svakog mjeseca izbacivati 20. Novih nema dovoljno zbog beskrajnih komplikacija u proizvodnji koje su Rusima stvorile zapadne sankcije.

Rusija ima goleme zalihe starih tenkova, od novijih T-90, koji su stari oko 20 godina, pa sve do T-62, koji datiraju od 1960. godine naovamo i koje je već dobrano nagrizla hrđa. Sva ta sovjetska vozila su zaliha sirovina za obnovu tenkova koja se obavlja u tri velike tvornice u Omsku, Sankt Peterburgu i Sibiru.

Prilikom posjeta tenkovskoj tvornici u Omsku u lipnju, ruski ministar obrane Sergej Šojgu naredio im je da do kraja godine proizvedu 153 modernizirana tenka T-80 ili njih 25 mjesečno. To je vjerojatno i najveći mogući kapacitet koji ta tvornica može proizvesti, a prema snimkama objavljenim na društvenim mrežama, za sada u tom poslu i uspijevaju.

Desna ruka Vladimira Putina, bivši ruski predsjednik Dmitri Medvedev daleko je optimističniji i tvrdi da će Rusija ove godine proizvesti i modernizirati 1500 tenkova. No dostupnost sirovina, slab ili nikakav pristup uvoznoj elektronici mogli bi pokopati taj plan.

Još važnije, opskrba tenkovskih zavoda starim tenkovima za obnovu pokazuje znakove iscrpljenosti.

Prije rata se na lageru diljem Rusije nalazilo oko 10.000 sovjetskih tenkova, od kojih je oko deset posto bilo ispravno ili donekle ispravno. Od početka rata tenkovski zavodi ubrzano troše te zalihe.

Najveće pojedinačno skladište oklopnih vozila je Vagzhanovo, na granici s Mongolijom. To je otvoreni lager pa su na početku rata zapadni sateliti prebrojili 3840 oklopnih vozila svih vrsta u njemu. Do studenog 2022., osam mjeseci nakon početka invazije, broj se smanjio na 2600, a do svibnja 2023. godine na 2270.

Zapaženo je da je velik broj vozila relativno brzo povučen, vjerojatno ona koja su bila u najboljem stanju i/ili spremna odmah krenuti u borbu. Stopa povlačenja vozila iz Vagzhanova posljednjih mjeseci pala je na samo 50 mjesečno, što bi moglo značiti da su svi ruski tenkovski zavodi već puni.