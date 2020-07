Rok za prijavu štete od poplava u Zagrebu produljen do 6. kolovoza

Grad Zagreb izvijestio je u četvrtak da je rok za prijavu štete od poplava koje su pogodile građane prošloga vikenda produljen do četvrtka, 6. kolovoza u 12 sati

"Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić pozvao je sve sugrađane koji do danas nisu prijavili štete nastale od poplava da to učine do idućeg četvrtka 6. kolovoza do 12 sati", priopćili su iz gradske uprave. Kažu da je, sukladno ranijim najavama gradonačelnika, cilj da građani podnesu prijavu čim prije kako bi gradske službe što brže i efikasnije pokrenule proceduru pomoći unesrećenim sugrađanima.