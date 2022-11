Robert Travaš novi predsjednik Hrvatske odvjetničke komore

Zagrebački odvjetnik Robert Travaš izabran je za novog predsjednika Hrvatske odvjetničke komore (HOK) na izvanrednoj izbornoj skupštini održanoj u subotu u Zagrebu. Travaš je već obavljao dužnost predsjednika HOK-a u dva mandata od 2012. do 2018. godine, a ostat će na ovoj funkciji do održavanja redovne izborne skupštine HOK-a u srpnju 2024.

U svom govoru nakon što je izabran za predsjednika, Travaš je istaknuo potrebu očuvanja jedinstva odvjetništva „u cilju očuvanja odvjetničke službe i Hrvatske odvjetničke komore“.

„Čast mi je da me u ovim okolnostima za predsjednika HOK-a do kraja ovog mandata 2024. od ukupno 16 odvjetničkih zborova u Hrvatskoj za predsjednika predložilo 11 zborova, a još dva zbora su podržala tu kandidaturu, što mi je za odluku o prihvaćanju kandidature bilo i važnije od toga što me za tu funkciju predložio i Izvršni odbor HOK-a“, rekao je Travaš.