Mate Rimac objasnio zašto je nosio sat vrijedan milijun i pol dolara

Rimac je objasio da je u pitanju Bugatti Chiron Tourbillon - sat koji Jacob & Co. proizvodi za Bugatti/pod Bugatti licencom.

'Ovaj gospodin u sredini je Jacob Arabo - vlasnik Jacob & Co. On je nosio taj sat i zamolio me za sliku sa tim satom. Ja sam skinuo svoj 5 godina star Apple watch vrijednosti nevjerojatnih 400 Eura i stavio ovaj njegov na cijelih 30 sekundi. Jedini sat koji imam je taj Apple watch. Nikad ne nosim skupe stvari, ne pali me to. A sad nek se zabava, mržnja i prijetnje nastavljaju...', napisao je Rimac na Facebooku.