Rimac o novom Bugattiju: Razvili smo ga u cijelosti u Hrvatskoj. Skoro je rasprodan

Hrvatski inovator, poduzetnik te direktor tvrtke Rimac automobili, Mate Rimac, otkrio je za RTL detalje o novom modelu.

"Riječ je o prvom potpuno novom Bugattiju u zadnjih 20 godina. Prvi koji smo mi u novoj firmi Bugatti Rimac potpuno razvili, iako smo već radili modele poput Mistrala koji su već bili na bazi prethodnog modela s duplim W16 motorom. Ovo je prvi potpuno novi, razvijen je u Hrvatskoj od početka do kraja", kazao je Rimac.

Dodao je da ima puno veće performanse od prethodnika.

'Mogu reći da će biti proizvedeno 250 komada, da isporuka kreće 2026. godine i da su već skoro rasprodani. Kupaca ima više nego što ćemo proizvesti auta zato što smo tek sada auto pokazali postojećim kupcima i već je među njima više interesa nego što ćemo proizvesti automobila", istaknuo je Rimac.

Osnovna cijena tog superluksuznog vozila, ističe Rimac, je 3,8 milijuna eura.

"To, plus dodatna oprema, odnosno individualizacija, plus davanja određenoj državi gdje je kupac. Predstavljanje novog Bugattija meni je jako velika stvar jer bio sam uključen od prvog koncepta. Prva ideja bila je još prije četiri godine prije nego što sam preuzeo Bugatti. Tada sam napravio mali model s kojim sam došao upravi Volkswagena i rekao da je to auto koji želim napraviti i sada je, četiri godine poslije, točno to. Jako sam emocionalno bio uključen u svakom detalju", objasnio je Rimac.