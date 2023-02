Renato Petek: Komunalije ne bi smjele poskupjeti. Pogledajte koliko će Holding zaraditi od novog sustava odvoza otpada

Za novi Kolektivni ugovor radnika u Zagrebačkom holdingu (ZGH) i ZET-u Uprava ZGH i Grad Zagreb morat će u naredne tri godine pronaći oko 32 milijuna eura (240 milijuna kuna). Novac će se, kazao je jučer zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, namaknuti kroz interne uštede u ZGH-u, dio će pokriti Grad iz proračuna, a dio će pasti na leđa građana novim poskupljenjem komunalnih usluga

No ne treba imati čarobnu kuglu ili određene parapsihološke moći da bi se utvrdilo što može ići gore. Poskupljenje vode od 15 posto već je najavljeno za ožujak, iako se tvrdi da ono nema veze s pregovorima, već s činjenicom da je stanje u podzemlju alarmantno te da cijena kubika nije rasla od 2013. godine, i ono što ostaje je dizanje cijena javnog gradskog prijevoza, parkiranja i dodatno odvoza otpada . Pitanje je samo koliko i kada. Neslužbeno se može čuti kako je ideja da fiksni dio za odvoz otpada poraste za četrdesetak posto.

Kojih točno, Tomašević je odbio reći, dodavši da će to prvo prezentirati partnerima iz SDP-a koji mu drže većinu u Skupštini.

Iz ZET-a su se još prije godinu i pol žalili da im je stanje neodrživo s obzirom na rast cijene energenata pa se može očekivati da će i ovdje doći do osjetnijeg povećanja. Iako je Zagrebparking jedna od onih podružnica koje stabilno posluju, a do korekcija cijena u prvoj zoni došlo je već početkom godine, može se pretpostaviti da bi se to moglo povećati, ali i proširiti na drugu i treću zonu.

Renato Petek, SDP-ov zastupnik u Skupštini Grada Zagreba, koji nerijetko i u svojoj stranci djeluje kao oporba, ističe da je dobro da su se sindikati i Uprava ZGH našli u kompromisu i da se izbjegao štrajk, ali smatra upitnim to da se dio troškova prebaci na leđa građana.

'Smatram da do većine poskupljenja ne treba doći jer je Holding jasno komunicirao da je financijska slika dobra, da je sustav konsolidiran njihovim radom, ali i dignutim kreditom od 210 milijuna eura. Također, direktnim prihodima novog sustava odvajanja otpada jasno je navedeno u dokumentima Holdinga da će se godišnje uprihoditi dodatnih 36,5 milijuna eura i stoga smatram da se 18,58 milijuna eura, koliko je težak novi Kolektivni ugovor, može pokriti direktno iz tih prihoda. Osim toga, postoji ušteda na plaćama i davanjima za 700 radnika koji su do sada otpušteni, što prema procjenama iznosi oko 10 milijuna eura godišnje', istaknuo je Petek.

Drži da je jedino poskupljenje koje bi bilo opravdano ono u javnom gradskom prijevozu.

'ZET je u problemima, godišnje se u njega subvencijama iz proračuna direktno upumpa između 120 i 130 milijuna eura. Tu se poskupljenje realno može očekivati jer je bilo stidljivih najava direktora ZET-a još prošle godine o korekciji cijena. Sada na naplatu dolazi Bandićev populizam koji je napravio direktnu štetu ZET-u kartom od četiri kune, za koju se utvrdilo da je stvarala gubitke oko 50 milijuna kuna svake godine', napominje Petek.