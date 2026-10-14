predstavio prioritete

Rektor Sveučilišta u Zagrebu kreće u drugi mandat: 'Studenti su u središtu'

M.Či./Hina

14.10.2026 u 16:00

Stjepan Lakušić
Stjepan Lakušić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
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Stjepan Lakušić inauguriran je za drugi mandat rektora Sveučilišta u Zagrebu, a među prioritetima u iduće četiri godine istaknuo je nastavak obnove zgrada oštećenih u potresu, razvoj kampusa Borongaj te poboljšanje studentskog standarda

"Danas stojim pred vama s dubokim osjećajem zahvalnosti i odgovornosti zbog prilike da ponovno vodim, u ovim izazovnim vremenima, najveće Sveučilište u Hrvatskoj", rekao je Lakušić na svečanosti inauguracije.

Lakušić je istaknuo da je njegov program rada dobio potporu 80 posto članova Senata što, kako je rekao, za njega i njegov tim znači veliko povjerenje, ali i obvezu i odgovornost u vođenju sustava koji obuhvaća 32 fakulteta, tri umjetničke akademije, oko 8000 zaposlenih i 72.000 studenata.

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"Moja je polazna točka da su studenti u središtu sveučilišne zajednice, jer - što bi Sveučilište bilo bez studenata", rekao je te dodao da posebnu pozornost treba posvetiti mentalnom zdravlju, uključivosti, raznolikosti i studentskom standardu.

Upozorio je i na potrebu povećanja smještajnih kapaciteta za studente. 

"Nakon 30 godina vrijeme je za nove studentske domove na Sveučilištu u Zagrebu”, istaknuo je Lakušić, najavivši da bi studentski dom u Petrinji, izgrađen za potrebe Sveučilišta uz potporu Sisačko-moslavačke županije, trebao biti otvoren u siječnju 2027..

Kao jedan od glavnih prioriteta svojega drugog mandata izdvojio je i razvoj kampusa Borongaj. Riječ je, istaknuo je, o strateškom projektu za Hrvatsku koji treba povezati državu, Grad, gospodarstvo i Sveučilište.

Lakušić: U razdoblju promjena sveučilišta ne smiju ostati po strani

Govoreći o ulozi akademske zajednice u društvu, Lakušić je naglasio da sveučilišta u razdoblju velikih promjena ne smiju ostati po strani, nego trebaju sudjelovati u konstruktivnim raspravama i pridonositi razumijevanju društvenih problema.

Insignije rektorske dužnosti, lanac i žezlo, Lakušiću je predao Slavko Orešković, dekan Medicinskog fakulteta i najstariji dekan Sveučilišta, koji je istaknuo da je Lakušić 83. rektor te ustanove.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs podsjetio je na opseg obnove nakon potresa u koju je dosad uloženo oko 700 milijuna eura, dok se ukupni trošak po završetku procjenjuje na milijardu eura.

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet naglasio je važnost suradnje Grada i Sveučilišta, osobito na razvoju kampusa Borongaj i obnovi fakultetskih zgrada. Istaknuo je i zajedničke projekte, među kojima je Centar za budućnost gradova, koji povezuje akademsko znanje s potrebama Zagreba.

Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Velimir Neidhardt ocijenio je Sveučilište u Zagrebu ključnom institucijom hrvatske znanstvene i akademske zajednice, istaknuvši snažnu povijesnu povezanost dviju ustanova. U ime predsjednika Sabora čestitala je predsjednica saborskoga Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković, a u ime predsjednika RH savjetnica za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković.

Svečanoj inauguraciji nazočili su, između ostalih, ministrica zdravstva i socijalne skrbi Irena Hrstić,  ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te predstavnici akademske zajednice, rektori hrvatskih i inozemnih sveučilišta, dekani i studenti.

Lakušić je u ožujku na izbornoj sjednici Senata ponovno izabran za rektora Sveučilišta u Zagrebu na četverogodišnji mandat od listopada 2026. do rujna 2030.

Dobio je 58 glasova, dok je njegov protukandidat, dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić dobio 13 glasova, a dva listića bila su nevažeća. 

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