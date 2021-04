'Razmislimo može li se početak nastave odložiti za barem tjedan dana. I nakon procjepljivanja virus će ostati među nama i dalje će uzrokovati teže oblike bolesti'

Infektolog Goran Tešović gostovao je na N1 televiziji te je govorio o cijepljenju, AstraZeneci i epidemiološkoj situaciji

“Ja ne mislim da će se tako dogoditi, mislim da će ostati među nama i da će i dalje uzrokovati teže oblike bolesti i da ćemo se morati cijepiti”, govori.

Osvrnuo se i konkretno na AstraZeneca cjepivo:

“Ja bih rekao da to cjepivo od samog početka prati određena nesreća i to je sve razlog zbog koje postoji nepovjerenje u inače učinkovito cjepivo. Mi definitivno nekoliko mjeseci nakon što je ušlo u kliničku upotrebu možemo tvrditi da je AstraZeneca cjepivo učinkovito. Na početku ni to nismo mogli tvrditi jer brojevi nisu bili tako povoljni kao za druga cjepiva.

Sada vidimo da postoji nuspojava koja je iznimno rijetka i neki ljudi s njom su preminuli. To je jako važna informacija i EMA je to danas vrlo uvijeno objavila, ali to je važno kako bismo u stručnim krugovima prekinuli raspravu je li to nuspojava ili nije. Dobili smo signale da nuspojava koja je iznimno rijetka postane još rjeđa. Znamo da se ta nuspojava javila većinom kod ženskog spola i kod mlađih. Neke zemlje su već počele AstraZenecu koristiti za cijepljenje starijih od 65 godina”, objašnjava.