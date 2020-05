Ministar rada Josip Aladrović izjavio je da možemo biti iznimno zadovoljni nošenjem s trenutnom krizom u vezi nezaposlenosti. Komentirao je današnji prosvjed poduzetnika i što će vlada učiniti po pitanju njihovih zahtjeva.

"Što se tiče samih mjera, dugo već komuniciramo što je učinjeno i što ćemo učiniti u budućnosti. Podsjetio bih da smo do sada isplatili tri i pol milijarde kuna samo na ime očuvanja radnih mjesta, pred nama je još mjesec svibanj, možemo očekivati da ćemo još za pola milijuna radnika za svibanj, u lipnju dovršiti tu mjeru. Čuli smo danas niz zahtjeva, no moramo biti objektivni i reći u kojem obimu ih mi možemo zadovoljiti. Iz konteksta javnih financija ova mjera za očuvanje radnih mjesta je izrazito izdašna. Polučila je dobre rezultate i ono što razmatramo i o čemu razgovaramo je i produženje mjere za šesti mjesec s isplatom u srpnju, no samo za uzak segment najpogođenijih", rekao je Aladrović za RTL.