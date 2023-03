Rasprava o sudstvu: Habijan o povećanju plaća, a Zekanović o Milanoviću

Povjerenje građana u hrvatsko pravosuđe među najnižima je u Europskoj uniji. Na pitanje kakva rješenja nudi predsjednik Vrhovnoga suda Radovan Dobronić pokušali su odgovoriti sudionici večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u

Mišel Jakšić, SDP rekao je kako je totalna katastrofa i debakl hrvatskog demokratskog sustava što su izvješća za 2020. i 2021. došla u Sabor u ožujku 2023. i to nakon što je oporba skupila potpise da ta izvješća dođu do Sabora. 'To samo govori o pogledu premijera i vladajuće većine na pravosudni sustav', rekao je u Otvorenom, te dodao da je činjenica da imamo sustav koji je plaćama potkapacitiran i da mladi ljudi sve rjeđe žele dolaziti u taj sustav raditi.