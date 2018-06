U Splitu obilježena tragedija Židova, odazvali se svi osim Katoličke crkve

Na splitskoj Pjaci, glavnom gradskom trgu, svečano je otvorena ploča u spomen na tragičan događaj iz lipnja 1942., kada je skupina fašista devastirala obližnju židovsku sinagogu i upravo ondje na lomači spalila sve predmete iz nje. Svečanost su organizirali Grad Split i Židovska općina, a nazočili su gradonačelnik Andro Krstulović Opara i veleposlanica Izraela Zina Kalay Kleitman te predstavnici svih glavnih vjerskih zajednica - izuzev Katoličke crkve

U Splitsko-makarskoj nadbiskupiji za tportal su neodazivanje objasnili silnom prezauzetošću apsolutno svih odgovornih. 'Poziv smo dobili tek prije dva dana, doslovno u posljednji trenutak, a već prije smo imali dogovoren sastanak glavnog organizacijskog odbora Susreta hrvatske katoličke obitelji', tvrdi generalni vikar, mons. Miroslav Vidović.

'Javili smo da nam je žao'

'Javili smo se u Grad i kazali da nam je doista žao, ali da imamo odgovornost za pripreme ovog velikog događaja i da nam vrijeme doslovno leti. To je bio jedini i isključivi razlog nedolaska, ne bismo voljeli da se protumači drugačije. Sa židovskom zajednicom imamo dobre odnose', dodao je vikar. Upitali smo ga i kako se dogodilo da ama baš nitko iz Crkve nije mogao prošetati do obližnje Pjace, pa je odgovorio da je to jednostavno tako.

'Svi odgovorni morali su biti na sastanku i referirati svoj dio, od nadbiskupa, preko mene, do monsinjora Aničića i katedralnog župnika', zaključuje Vidović.