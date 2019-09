Rad nakon 65. godine: Vladina ideja podijelila sindikate i poslodavce

Vladina ideja da se ipak, onima koji to žele, omogući rad nakon 65. godine podijelila je sindikate i poslodavce, otkrio je nakon sastanka o mirovinskoj reformi predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

Kao što se i najavljivalo na sastanku o mirovinskoj reformi nije se otvaralo pitanje Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je Vlada najavila da će izmjeniti sukladno zahtjevima sindikata. No, otvorilo se pitanje rada nakon 65. godine za one koje to žele, potvrdio je predsjednik NHS-a Krešimir Sever.

'Došlo je do jednog sučeljavanja između sindikalne strane i Vladine strane na jednoj strani te poslodavačke na drugoj strani. Poslodavci bi da ta dob i dalje ostane u zakonima na 65. kao i dob za stjecanje prava na starosnu mirovinu pa da se oni mogu dogovarati s radnicima koji žele ostati raditi dulje. Iako je logično da kada su svojedobno poduprli dizanje dobi na 67. godina za stjecanje prava na starosnu mirovinu, da bi došlo do usklađivanja zakona pa i Zakona o radu. Poslodavci kažu da bi se to uskladilo, ali da se sada to diže i do 68. Oni sada traže da ostaje prostor njima i da se rješavaju radnika kako oni žele. A sada kada se pokušava to izravnati skaču na zadnje noge jer je to njima pitanje otpremnina i svega drugoga. do sada kada su se riješavali starijih radnika onda im to nije bio problem, ali sada kada bi ti radnici mogli ostati dulje onda se bune', kazao je Sever.

Sever kaže da nema izračuna koliko bi to sve moglo koštati iako je bivši ministar Marko Pavić ranije govorio o 45 milijardi kuna. 'Stajat će u zakonu da će se nakon dvije godine napraviti analiza učinka propisa. Mislim da nikome više ne treba govoriti da je tih 45 milijardi bilo strašilo za narod, a da je u stvarnosti bitno drugačije', kazao je Sever.

Iako su iz sindikata ranije govorili da Vlada svojim odlukama ide u korist poslodavaca, Sever primjećuje da se sada na ovom slučaju ipak ide prema ravnoteži. 'No kada pogledamo cjelinu i dalje ima toliko utega koji su prevagnuli na stranu poslodavaca, od neporeznih davanja i slično', kazao je Sever nakon sastanka.

Aladrović: Zalažemo se za duži ostanak u svijetu rada

Vlada se podsjetimo, odlučila na izmjenu sedam zakona. Osim Zakona o mirovinskom osiguranju, riječ je o izmjenama Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o odgoju i obrazovanju te Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, prenosi N1.

'Smatramo da smo postigli kvalitetne promjene zakona. Usuglasili smo se da se vidimo sljedećih dana na bilateralnim sastancima kako bismo prodiskutirali i prodiskutirati na predloženom prijedlozima', rekao je nakon sastanka resorni ministar Josip Aladrović.

'Zalažemo se za duži ostanak u svijetu rada, potičemo to kao i adekvatnije mirovine', dodao je.

'Izrazili smo stavove i ciljeve Vlade, koji su na dobrobit svih građana Hrvatske. Pričekat ćemo poslodavce i sindikate da daju svoje prijedloge... Zakoni danas kreću u javnu raspravu', kazao je ministar.