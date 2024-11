Putin spreman s Trumpom razgovarati o Ukrajini, ali njegovi zahtjevi ostaju nepromjenjeni

'Sve se to odnosi na sigurnosne interese naše zemlje, sigurnosne interese ruskog naroda koji ovdje živi. Stoga nema razgovora o promjenama'.

Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov odgovorio je to na pitanje znači li spremnost njegovog šefa da razgovara s Trumpom da je i voljan promijeniti te zahtjeve. Putin je dan ranije na skupu Valdaj rekao da je otvoren za razgovore s republikancem koji je u utorak pobijedio na predsjedničkim izborima.

Zelenskij je čestitao republikancu na izbornoj pobjedi, no naglasio da ne zna kako će to Amerikanci brzo zaustaviti sukob.

'Ako će to biti samo brzo, to znači gubitke za Ukrajinu. Jednostavno ne shvaćam kako se još to može postići na bilo koji drugi način. Možda ne znamo ili ne vidimo nešto', rekao je u četvrtak.

Putin je čestitao Trumpu u četvrtak, hvaleći ga zbog hrabrosti nakon atentata u srpnju. Poručio je da je Moskva spremna na dijalog s novim predsjednikom te da su njegove izjave o kraju rata vrijedne pozornosti.

Trump je za NBC rekao da nije razgovarao s Putinom od izborne pobjede no da misli da će 'razgovarati'.