Zelenski uzvratio Trumpu: 'Spreman sam zaustaviti napade, ali Putin mora učiniti isto'

Trump je u srijedu okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije za rast cijena dizela u SAD-u i rekao da bi Zelenskij "svakako morao prestati", dodavši da bi ga Ukrajina trebala zamijeniti na mjestu predsjednika države jer je propustio nekoliko prilika za postizanje dogovor a s Moskvom.

Oštar rast globalnih cijena dizela, koji je uslijedio nakon izbijanja rata u Iranu u veljači, postao je politički teret za Trumpovu Republikansku stranku uoči međuizbora sljedećeg mjeseca, na kojima bi oporbeni demokrati mogli preuzeti kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa.

Zelenskij je u nedjelju ponovio dugogodišnje stajalište Ukrajine da je spremna obustaviti napade na ruske rafinerije samo u sklopu obostrane deeskalacije sukoba, što znači da bi Moskva trebala prekinuti napade na ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.

Svaki takav dogovor morao bi sadržavati "stvarna jamstva", rekao je Zelenskij.

"Pravi uzrok rata u Europi je Rusija i samo Rusija", poručio je Zelenskij, bez izričitog aludiranja na Trumpove izjave. "Obustava napada na energetsku infrastrukturu moguća je već danas, no Putin to ne želi."

Zelenskij je u subotu ljutito reagirao na Trumpovu najavu sporazuma s Rusijom o opskrbi dizelom, ustvrdivši da će to samo osnažiti napade Moskve na Ukrajinu. Analitičari navode kako je malo vjerojatno da će Trumpov sporazum s Moskvom dovesti do trajnog sniženja cijena goriva, s obzirom na to da su količine i dalje znatno niže od onih koje Rusija uobičajeno izvozi kada se njezine rafinerije ne napada.

Sporazum o dizelu kritizirali su i američki zastupnici, uključujući jednog od Trumpovih stranačkih kolega, zastupnika Dona Bacona, koji je izjavio da je vrijeme za uvođenje dodatnih sankcija, a ne za njihovo ukidanje.

Na ulicama Kijeva nekoliko je stanovnika izrazilo ogorčenje Trumpovim prijedlogom da Ukrajina pronađe novog predsjednika spremnog na dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.