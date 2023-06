Pupovac: Srbija se nalazi u situaciji ozbiljne društvene i političke traume

Pupovac kaže kako su to potrebe hrvatske zajednice u Republici Srbiji i potrebe Republike Hrvatske kad je posrijedi podrška hrvatskoj zjednici u Republici Srbiji. “To je prvo. Drugo, mi smo u procesu otvaranja dijaloga i stvaranja pretpostavki za to da se otvorena, neriješena pitanja, između Hrvatske i Srbije počnu rješavati, da se u mjeri u kojoj je to moguće u područjima u kojima je to moguće unaprijedi suradnja”, kaže saborski zastupnik SDSS-a za N1.

Na pitanje je li Aleksandar Vučić zaslužio to povjerenje da se u njega polažu nade u otvaranje nekih pitanja koja do sada nisu rješena, Pupovac kaže da mi govorimo o dvije države. “Hrvatska i Srbija imaju poprilično konfrontirane pozicije”, zaključuje Pupovac i dodaje: “Ako ćemo se zadržavati samo na tome onda suradnje neće biti. Pitanja nestalih, niti pitanja manjina, niti pitanje granice, ekonomske suradnje, kontroli migracija, kontroli i ekološkoj zaštiti rijeka za koje dijelimo odgovornost, nećemo napraviti nikakav napredak”.