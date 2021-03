Pulmologa Sriću zabrinjava rast broja zaraženih i Bandićev pokop: Kao liječnik moram reći da mjere nisu poštovane

'Broj zaraženih nas opet mora početi brinuti. Najveći je od siječnja. Porast ne možemo povezivati s novom relaksacijom mjera, to ćemo tek vidjeti kroz dva do tri tjedna', kaže pulmolog Saša Srića

'Ova brojka nam ukazuje da imamo razloga za brigu i da možemo očekivati pojavu trećeg vala', rekao je pulmolog Saša Srića gostujući u emisiji Novi dan N1 Televizije.

Dodao je kako je pitanje koliko je riječ o trećem valu jer je virus cijelo vrijeme prisutan te kako smatra da su se građani počeli opuštati.

'Cjepiva kasne. Što se tiče okupljanja, teško je komentirati pogotovo pogrebe. Vjerujem da su svi htjeli odati počast, no unatoč tome velik broj okupljenih u ovoj situaciji mora dati na razmišljanje hoće li se to odraziti na zarazu. Velik broj ljudi je imao maske, no bilo ih je puno, rezultate ćemo vidjeti.', rekao je Srića.