Prvi put u povijesti: Broj blizanaca i trojki veći nego ikad prije, iako natalitet pada

Razlozi za ovaj porast su mnogobrojni, no ključni čimbenici su društvene promjene poput trudnoće u kasnijoj dobi te većeg broja tretmana za neplodnost.

Iako vrlo rijetka, hiperovulacija može dovesti do višestrukih trudnoća – od trojki pa sve do čak devet beba.

Veća dob majki jedan od razloga porasta višestrukih porođaja

Podaci iz Engleske i Walesa iz 2023. godine pokazuju da je za žene mlađe od 20 godina jedan od 2000 porođaja bio višestruki, a za žene u dobi od 35 do 39 godina ta je brojka narasla na jedan od 57 porođaja.

Nedavna istraživanja provedena u zemljama s nižim prihodima predviđaju porast višestrukih rađanja u svima njima od 2050. do 2100. godine. Autori ističu da je glavni razlog za ovaj porast povećana dob majki.

Tijekom razdoblja baby booma, od 1940-ih do 1960-ih, stopa višestrukih rađanja u Engleskoj i Walesu bila je stabilna, oko 12-13 na 1000 trudnoća. Prosječna dob majki u to vrijeme iznosila je 26 godina, što je razdoblje u kojem je manja vjerojatnost višestrukog začeća.

No 1970-ih i 1980-ih, porastom dostupnosti kontracepcije (uključujući mušku i žensku sterilizaciju) i zbog nepovoljnih ekonomskih uvjeta, smanjio se broj velikih obitelji. To je dovelo do smanjenja prosječne veličine obitelji na 2,4 djece.

Većina žena rađala je između srednjih i kasnih 20-ih godina života, što je dodatno doprinijelo padu stope višestrukih poroda na najnižu razinu od oko 10 na 1000 poroda.