Prvi fizički sastanak u Bruxellesu od početka pandemije; ključni samit o europskom proračunu i planu oporavka

Čelnici zemalja članica Europske unije pokušat će u petak i subotu na prvom fizičkom samitu od izbijanja pandemije koronavirusa postići dogovor o višegodišnjem proračunu i planu za oporavak gospodarstva od posljedica koronakrize

Teško je predvidjeti koliko će samit trajati i hoće li doći do dogovora. "Do prije tjedan dana nije bilo znakova da bi moglo doći do dogovora, ali u posljednja tri dana ozračje se promijenilo. Postoji veliki pritisak i vidljiv je interes većine da dođe do dogovora", rekao je u četvrtak diplomatski izvor. vrlo dobro upućen u stanje pregovora.

Ne isključuje se mogućnost da se samit produlji i na nedjelju, a ne bude li dogovora, može se očekivati još jedan tijekom srpnja.