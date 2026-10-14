Prvi Bošnjak na mjestu potpredsjednika Sabora? 'Nije on nikakva nevina žrtva'

Osim bošnjačke, Armin Hodžić zastupnik je albanske, slovenske, crnogorske i makedonske nacionalne manjine. Njegov izbor za potpredsjednika Sabora, dodao je Bilek, bio bi "korak naprijed u vremenima kad su društvu i politici prijeko potrebni konstruktivni dijalog, nova energija i međusobno uvažavanje".

"Njegovim izborom Hrvatski sabor poslao bi povijesnu , inkluzivnu poruku jer bi postao prvi potpredsjednik Sabora iz redova bošnjačke nacionalne manjine, ujedno i najmlađi potpredsjednik u povijesti modernog hrvatskog parlamentarizma", rekao je u predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Vladimir Bilek .

Zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac podržava takav izbor jer smatra da Hoždić ima političku ozbiljnost za moderiranje rasprava u okolnostima koje ponekada mogu biti vrlo zahtjevne.

"Činjenica da je njegov otac bio aktivan u sindikalnim procesima koji su sada iza nas, poslužila je kao razlog da se u tome vidi neka viša stvar, neka dublja stvar. Kad se to događa, bilo bi iznimno važno da se toj činjenici ne pripisuju neka svojstva koja bi mogla razbuđivati antimanjinske sentimente", upozorio je.

Pupovac je govorio o velikom štrajku radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a krajem rujna, u kojem su sudjelovali i radnici podružnice Čistoća. Na čelu sindikata Čistoće je Mumin Hodžić, otac Armina Hodžića, koji je odbacio bilo kakvu povezanost štrajka s politikom. "Iza štrajka stoje samo radnici, što su pokazali svojim potpisima", poručio je tada.

Dalija Orešković (DOSIP) drži da Armin Hodžić nije "nevina žrtva političkih okolnosti". "U kontekstu najava da će biti izabran, u trenutku kada je bilo očito da HDZ provodi napad na glavni grad organizirajući štrajk, ne mogu se složiti sa konstatacijom da je Armin Hodžić tu nevina žrtva političkih okolnosti s kojima ni na koji način nije povezan", rekla je.

Uz to, Orešković je pitala stvaraju li doista saborski zastupnici "antimanjinski sentiment", dok u istoj vladajućoj većini sjede "zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro koji pjeva poglavniku Paveliću".

"Vama je glas drhtao zato što sami ne vjerujete u ono što pričate", odgovorio joj je Hodžić. Vama je jedina želja, ustvrdio je, da vas neki medij prenese, da vas netko lajka na Facebooku ili Instagramu jer vi nemate apsolutno nikakvu političku infrastrukturu - niti klub zastupnika, niti stranku.

Zastupnicu Orešković prozvao je za širenje neprovjerenih i lažnih informacija što može, napomenuo je, imati opasne posljedice.

"Koncept svemoguće manjine je koncept koji je u Europi jako dobro poznat i koncept zbog kojeg su mnoge manjine jako puno platile. Bogu hvala, vi takvo iskustvo ne možete osjetiti. A prema tom konceptu svemoguće manjine, dva 'bosančerosa' organiziraju štrajk u Zagrebu i paraliziraju glavni grad Hrvatske", dodao je zastupnik bošnjačke manjine.

Zastupnik Pupovac rekao je da i sam već 30 godina od krajnje desnice sluša priče o sebi kao o "gospodaru i vladaru Hrvatske", a zastupnik Bilek da je štrajk jedno od legitimnih sredstava sindikalne borbe, neovisno o tome je li s druge strane Vlada ili Grad Zagreb.