Prometni stručnjak o stravičnoj nesreći kod Vinkovaca: Ovo je ravno nacionalnoj katastrofi, treba uvesti ove mjere

Prometni stručnjak Željko Marušić analizirao je prometnu nesreću u Sarim Mikanovcima u kojoj je noćas poginulo četvero mladih. Njihovu pogibiju usporedio je s nacionalnom katastrofom i otkrio pet stvari koje bi mogle prevenirati da se takva tregedija u budućnosti opet dogodi

'Kupac novog automobila u Hrvatskoj treba platiti jedno od najviših davanja na svijetu u četiri razine – prvu u osnovnoj cijeni kroz maržu i sklop poreznih opterećenja poslovanja, drugu PDV (jedan od najvećih), treću PPMV (trošarinu) i četvrtu, godišnji porez (na automobile do 10 godina starosti). I to nikoga nije briga, ni vladajuće niti oporbu.

Dapače, sljedećih deset godina, za razliku od vlasnika ‘lijesova na kotačima’, vlasnik državi treba plaćati godišnji harač na sigurnost Ali zato je država ‘mudro’ i ‘nacionalno odgovorna’ oslobodila davanja stare primjerke, ‘krame’, u kojima se gine. Pa tko je tu l…

Audi A4 druge generacije, serije 8E, predstavljen 10. listopada 2000. (proizvodio se do 2006.), akter noćašnje nezapamćene tragedije, možete kupiti za 20.000 do 25.000 kn, ukupna davanja pri kupnji do 1000 kuna. Kupac/budući vlasnik oslobođen godišnjeg poreza, a osiguranje i registracija su jednaki kao kod novih.

Usto je početkom 2016. ukinuta odredba o zabrani vožnje za mlade vozače do 24 godine, za automobile snažnije od 109 KS. Jer to je bilo, eto, diskriminirajuće….