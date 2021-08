Progovorio Hrvat koji je evakuiran iz Afganistana: 'Vidjeli su se svjetleći meci i čuli su se rafali...'

Hrvati koji su evakuirani iz Afganistana stigli su svojim kućama. Jedan od njih, kojem je zbog sigurnosti skriven identitet, ispričao je za Novu TV kako je izgledao pad Kabula.

'Nakon petka shvatili smo da se i drugi povlače, jedni po jedni, kamp se izvlačio i čak neprimjetno neki. Pouzdano znam da se australska ambasada, kao da su predvidjeli, povukli su se još prije tri mjeseca, vjerojatno nisu imali interesa, shvatili su što će biti, onda smo mi počeli u petak raditi na evakuaciji, uzimanju najosnovnijih stvari, kako službenih tako privatnih, uništenju onoga što se nije moglo ponijeti, a prebitno je da bi ostalo. Odugovlačilo se naše evakuiranje jer nas je bilo previše da bi išli s vozilima koje imamo pa su nam poslali druga vozila koja su zapela u prometu i onda se shvatilo da oni neće doći do nas. Zadnja tri-četiri dana smo spavali pet-šest sati, hrana je bila ono u hodu, gdje što nađemo', opisao je.

Rekao je da nisu očekivali pad Kabula. 'Nismo očekivali jer smo dobivali drugačije informacije, stvarno se desilo preko noći. Doslovno preko noći. Dan prije ništa se ne dešava, mi ostajemo, radimo. Sljedeći dan su oni tu, mi moramo ići', kazao je te zahvalio MORH-u i MVEP-u na akciji izvlačenja.



Opisao je i kako je to izgledalo nakon dolaska talibana, iako se direktno nije sreo s njima. 'Kad smo bili na vojnom aerodromu vidjeli su se svjetleći meci. Čulo se po gradu rafala... Možemo mi sad pričat' o talibanima kako su oni drugačiji, imat će drugačiji odnos u politici, ovo su drugi talibani, drugačije će voditi vlast, bit će malo mirniji, vidimo, nije dolazilo do ubojstava. Ali mislim da njihov odnos prema ženama, oni to smatraju svojom osobnom stvari i da se tu nitko ne može petljat', dodaje.



Upitan vjeruje li talibanima, poručio je: 'Sad da mogu reć', da sam ja tamo i da mogu reć' da neće meni ništa učinit' ako me uhvate, to ne mogu reć', ali kao organizacija mi nisu dragi i nije da im vjerujem. Čuo sam priču da je dvoje naših državljana došlo u direktan kontakt s njima i nisu ništa učinili, pustili su ih da odu prema vojnom aerodromu, gdje su bili. Koliko znam, sigurni su, danas su u Hrvatskoj, nisu im ništa učinili, to ne mogu reć, nisam bio prisutan, ali ta je bila informacija. Da su u tom pokušaju da dođu na sigurno se susreli s njima, razgovarali s njima i čak jedna ženska i pustili su ih.'