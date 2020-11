Profesor s Oxforda: Pandemiju ćemo zaboraviti 2022., Hrvatska je trebala uvesti stroži lockdown

Profesor molekularne medicine sa Sveučilišta u Oxfordu Kristijan Ramadan u HRT-ovu Dnevniku rekao je da su vijesti o cjepivima ohrabrujuće, ali da se ne radi o utrci između Pfizera i AstraZenece, nego da je riječ o tome da se što prije obuzda epidemija. Vjeruje da će i AstraZeneca uskoro izaći sa svojim rezultatom.

Komentirajući objavu Pfizera, BioNTecha, te one vezane za rusko cjepivo Sputnik o učinkovitosti od 90 i više posto, za Dnevnik HRT-a rekao je da će ih objaviti i Oxford i AstraZeneca, ali da žele najprije doći do konačnih rezultata.

'Kao i kod svih cjepiva, mogu se očekivati nuspojave, ali one su obično blage - bol u ruci, crvenilo, glavobolja. No to su normalne posljedice jer naše tijelo stvara imunosnu reakciju. Neke veće nuspojave nisu moguće kod ovih cjepiva, a osobito ne kod Pfizerova jer je to samo jedan mali dio virusne informacije vezan za nanomolekulu lipida, odnosno masti koje su normalni dijelovi našeg organizma. Tako da će i Pfizerovo i cjepivo koje su razvili znanstvenici Sveučilišta Oxford biti vrlo čisto i neće moći doći do probijanja virusa', rekao je.