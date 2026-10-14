Procurilo ime budućeg glavnog ravnatelja HRT-a: Vladajući su, izgleda, već odlučili

Za novog glavnog ravnatelja trebao bi biti izabran, odnosno u Saboru izglasan dugogodišnji novinar i urednik HRT-a s iskustvom izvještavanja o temama vezanima za suđenja u Den Haagu i vojno-obavještajnu problematiku
Novi glavni ravnatelj HRT-a trebao bi postati Dražen Miočić, neslužbeno doznaje Jutarnji iz krugova unutar HRT-a, ali i onih bliskih vladajućoj većini. On je na javnom servisu zaposlen od 1994. godine, a u vrijeme ravnatelja Siniše Kovačića, kratko je bio v.d. ravnatelja programa.
Inače, on je apsolvent povijesti i filozofije te diplomirani novinar. Dragovoljac je, ratni veteran s činom poručnika i nositelj Spomenice Domovinskog rata. Od 1990. je bio u MUP-u, a od lipnja 1991. bio je pripadnik Zbora narodne garde i Hrvatske vojske.
Kao novinar, karijeru je započeo u redakciji Zagrebačke panorame, gdje je ubrzo postao urednik i voditelj. Potom je prešao u redakciju unutarnje politike, a tijekom suđenja generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, bio je izvjestitelj iz Den Haaga. Uz to, bio je i HRT-ov koordinator za pristupanje Hrvatske NATO-u te urednik većega broja posebnih projekata i emisija posvećenih haškim suđenjima te vojno-obavještajnoj problematici.
Deficit sadržaja
Od lipnja 2011. do srpnja 2012. bio je urednik Informativnoga programa Hrvatske televizije, kao i urednik emisije Otvoreno te Vijesti, Dnevnika i Studija 4, a bio je i glavni urednik HRT 4.
"Ono što mi je želja, ali već ulazim u područje mog programa, da se što više otvorimo toj vanjskoj produkciji, da se što više otvorimo većem broju neovisnih proizvođača upravo zbog toga da bismo dobili šarolikiji program, jer mi u zadnje vrijeme imamo jedan određeni deficit sadržaja", poručio je Miočić tijekom nedavnog predstavljanja svog programa pred saborskim Odborom za informiranje, informatizaciju i medije.
Na natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a stiglo je, osam prijava, ali su dvije odbačene kao nepotpune. Uz Miočića, prijavili su se Zlatan Avar, Gordana Grandov, Mario Raguž i Tomislav Štengl, a jedini vanjski kandidat bio je producent Fran Juraj Prižmić.
Kako se doznaje, Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije u petak će predložiti Miočića za novog glavnog ravnatelja, a Hrvatski sabor bi o njemu trebao glasati u srijedu.
Utjecaj političke većine
Predsjednica Europske federacije novinara i Sindikata novinara Hrvatske, Maja Sever, ranije je upozoravala na to da se novi glavni ravnatelj bira po starom Zakonu o HRT-u, koji nije usklađen s europskim Aktom o slobodi medija. Vlada je najavila da će do kraja godine donijeti novi zakon.
"Ovakav odnos prema javnom medijskom servisu sigurno nije dobar. Mi želimo stabilno vodstvo koje će razumjeti važnost javnog medijskog servisa te važnost neovisnog i slobodnog novinarstva na javnom medijskom servisu", rekla je Sever naglašavajući važnost HRT-a i neovisnosti novinara za hrvatsko društvo.
Iako Akt o slobodi medija ne propisuje način na koji se trebaju birati upravljačka tijela, traži transparentan izbor, napose neovisan o utjecaju političke većine.
"U ovom trenutku se u Hrvatskoj glavni ravnatelj bira jednostavnom političkom većinom u Saboru. To znači da je utjecaj političke većine, i to jednostavne političke većine, itekako prisutan. I to je ono što je zapravo, po našem mišljenju, u suprotnosti s Aktom i taj dio bi se sigurno morao mijenjati", tvrdi Sever.
Potpredsjednica Odbora za medije, Urša Raukar Gamulin (Možemo) nedavno je zatražila poništenje natječaja te raspisivanje novog tek nakon usvajanja novog Zakona o HRT-u.
"Godinu i pol od stupanja na snagu EU Akta o slobodi medija, HDZ i dalje planira svojeg novog ravnatelja HRT-a izabrati mimo tih pravila, a zbog borbe stranačkih frakcija, čak i sada odugovlače sa sazivanjem sjednice Odbora za medije na kojem bi tog kandidata trebalo izglasati", ustvrdila je.