Procurilo ime budućeg glavnog ravnatelja HRT-a: Vladajući su, izgleda, već odlučili

Za novog glavnog ravnatelja trebao bi biti izabran, odnosno u Saboru izglasan dugogodišnji novinar i urednik HRT-a s iskustvom izvještavanja o temama vezanima za suđenja u Den Haagu i vojno-obavještajnu problematiku

Novi glavni ravnatelj HRT-a trebao bi postati Dražen Miočić, neslužbeno doznaje Jutarnji iz krugova unutar HRT-a, ali i onih bliskih vladajućoj većini. On je na javnom servisu zaposlen od 1994. godine, a u vrijeme ravnatelja Siniše Kovačića, kratko je bio v.d. ravnatelja programa. Inače, on je apsolvent povijesti i filozofije te diplomirani novinar. Dragovoljac je, ratni veteran s činom poručnika i nositelj Spomenice Domovinskog rata. Od 1990. je bio u MUP-u, a od lipnja 1991. bio je pripadnik Zbora narodne garde i Hrvatske vojske. Kao novinar, karijeru je započeo u redakciji Zagrebačke panorame, gdje je ubrzo postao urednik i voditelj. Potom je prešao u redakciju unutarnje politike, a tijekom suđenja generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, bio je izvjestitelj iz Den Haaga. Uz to, bio je i HRT-ov koordinator za pristupanje Hrvatske NATO-u te urednik većega broja posebnih projekata i emisija posvećenih haškim suđenjima te vojno-obavještajnoj problematici.

Deficit sadržaja Od lipnja 2011. do srpnja 2012. bio je urednik Informativnoga programa Hrvatske televizije, kao i urednik emisije Otvoreno te Vijesti, Dnevnika i Studija 4, a bio je i glavni urednik HRT 4. "Ono što mi je želja, ali već ulazim u područje mog programa, da se što više otvorimo toj vanjskoj produkciji, da se što više otvorimo većem broju neovisnih proizvođača upravo zbog toga da bismo dobili šarolikiji program, jer mi u zadnje vrijeme imamo jedan određeni deficit sadržaja", poručio je Miočić tijekom nedavnog predstavljanja svog programa pred saborskim Odborom za informiranje, informatizaciju i medije. Na natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a stiglo je, osam prijava, ali su dvije odbačene kao nepotpune. Uz Miočića, prijavili su se Zlatan Avar, Gordana Grandov, Mario Raguž i Tomislav Štengl, a jedini vanjski kandidat bio je producent Fran Juraj Prižmić. Kako se doznaje, Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije u petak će predložiti Miočića za novog glavnog ravnatelja, a Hrvatski sabor bi o njemu trebao glasati u srijedu.