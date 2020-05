Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je županijske upravne odjele nadležne za obrazovanje, zagrebački Gradski ured za obrazovanje i sve osnovne škole da se, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, može i u školama nastaviti proces upisa u prve razrede

Istaknuto je da su se škole, pri psihofizičkom testiranju u školskim ustanovama, dužne pridržavati odgovarajućih mjera iz Uputa HZJZ-a.

Naglasak je pak na sljedećim mjerama - treba održavati fizičku udaljenost od najmanje metar i pol, pojačati higijenu ruku, odnosno dezinficirati ruke pri ulasku u ustanovu i izlasku te, ako je moguće, koristiti vlastitu kemijsku olovku prilikom pisanja testa, odgoditi dolazak djece i roditelja s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim smetnjama te osoba sa sumnjom na zarazu COVID-19, a prostorije treba redovito prozračivati.

Korak po korak završava ova i priprema se nova nastavna godina

'Usprkos svim izazovima uzrokovanim pandemijom koronavirusa, obrazovni sustav funkcionira i aktivnosti povezane s upisima u prvi razred se nastavljaju i tako se sigurno, korak po korak, kraju privodi ova nastavna godina i priprema sljedeća školska godina', istaknula je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Objasnila je kako je MZO, Izmjenama Pravilnika omogućio da se psihofizičko testiranje djece može provesti i u samoj školskoj ustanovi uz pridržavanje svih epidemioloških preporuka, ali se, u slučaju potrebe i u najboljem interesu djeteta, može provesti i na daljinu.

U priopćenju stoji kako će uskoro u Narodnim novinama biti objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te o sastavu stručnih povjerenstava kojim je omogućeno pomicanje rokova i provođenje dijela postupaka na daljinu.

Izmjenama Pravilnika postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece produžen je do 20. kolovoza ove godine. Za dijete koje ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan najkasnije do 1. kolovoza 2020. o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta i to najkasnije do početka nastavne godine.