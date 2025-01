Presuda o zagađenju u splitskoj luci revolucionarna je i razveselit će ekologe i aktiviste

Njihova konferencija za novinare , na kojoj su iznijeli kronologiju ovog slučaja i objavili da su svu dokumentaciju proslijedili Državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje teškog kaznenog djela protiv okoliša - ali su iznijeli i sumnju da Mikulić 'štiti nečije interese, a to svakako nisu interesi građana' - izazvala je nemali broj krajnje neobičnih reakcija.

No, po svemu sudeći, pravi učinci ovog dvogodišnjeg spora tek će uslijediti i bit će dalekosežni: Puljak i Ivošević su sudskim putem pravomoćno izborili pravo svih institucija i građana u Hrvatskoj da od institucija poput Mikulićeva Državnog inspektorata dobiju apsolutno sve dokumente ako je riječ o zagađenju okoliša: u tom slučaju, naime, ne postoji 'inspekcijska tajna', niti pravo da institucije od javnosti kriju što rade i što se događa s okolišem. Sve to proizlazi iz presude Visokog upravnog suda, odnosno njegova vijeća kojim je predsjedala sutkinja Jelena Rajić , a koju tportal posjeduje i objavljuje uz ovaj tekst.

Grad Split je pokrenuo postupak pred povjerenikom za informiranje, koji mu je dao za pravo, no Državni inspektorat potom je pokrenuo sudski proces želeći osporiti to rješenje i, laički rečeno, nastaviti skrivati ono što su pronašli u Sjevernoj luci. Nije im uspjelo, izgubili su.

Za službene zaključke trebalo je čekati da se mjerenja obave cijele kalendarske godine, no bilo je evidentno da se radi o alarmantnoj situaciji, pa su na poziv gradske vlasti u obližnju Sjevernu luku - odnosno tvrtku Luka d.d., koja je na otvorenom prostoru prekrcavala razne rasute terete - stigli inspektori. Oni su svoje nalaze pune dvije godine skrivali od javnosti, pa i od gradske vlasti.

Same reakcije na raspetljavanje dvije godine starog slučaja su, rekli smo, u najmanju ruku neobične: direktor prozvane tvrtke Luka d.d., na čijem su području inspektori pronašli više uzoraka s povećanom koncentracijom arsena, kadmija, nikla i olova - metala čija je koncentracija upravo u tom periodu bila dramatično povišena - reagirao je tvrdnjom da se radi o 'pokušaju skupljanja jeftinih političkih bodova':

Slijed događaja u ovom slučaju je, naime, poprilično jasan: posumnjalo se u zagađenje pa su postavljene mjerne stanice kvalitete zraka, pa su inspektori naredili da se 'ograniči emisija onečišćujućih tvari u zrak' (i to sakrili), pa je to i učinjeno, pa je na koncu kvaliteta zraka od tog trenutka sve do danas u zakonskim okvirima.

Krajnje neobična reakcija

Druga krajnje neobična reakcija jest ona Državnog inspektorata, prozvanog da je iz nepoznatog razloga štitio zagađivače okoliša: ova institucija pod vodstvom Mikulića u svom jučerašnjem odgovoru na upite medija ustvrdila je da je 'informacije o postupanjima nadležnih inspekcija na području Sjeverna luka Split tijekom 2023. i 2024. pravovremeno i u pisanom obliku dostavljala Gradu Splitu'.

Što je naprosto netočno: ne samo da je odbijala dostaviti nalaze svojih inspektora te je zbog toga čak i pokrenula sudski spor, nego se i oglušila pozivu da netko od njenih vodećih ljudi prisustvuje sjednici Gradskog vijeća Splita održanoj upravo na temu alarmantnog zagađenja zraka.

Na koncu, Državni inspektorat u više je navrata i tportalu odbio dostaviti informacije o ovom slučaju, posljednji put u listopadu prošle godine, kada se pozvao na 'inspekcijsku tajnu'. Koja, odlukom Visokog upravnog suda, u ovakvim slučajevima više ne postoji.