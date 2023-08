Požari bjesne u Kanadi, sve više stanovnika sprema se za evakuaciju

Žarište požara je oko grada Kelowne, koji se nalazi oko 300 km istočno od Vancouvera i ima oko 150.000 stanovnika. No vlasti su izvijestile o požarima i u područjima bliže granici sa SAD-om i na sjeverozapadnom pacifičkom dijelu Sjedinjenih Država. Ministri i vladini dužnosnici stanovnike su pozvali da se odande evakuiraju. Premijer Britanske Kolumbije David Eby u subotu je uveo zabranu putovanja koja nisu nužna, a vlasti su pozvale stanovništvo da izbjegava putovanja u zone požara te da za snimanje fotografija ne koristi bespilotne letjelice jer to otežava i ugrožava posao vatrogascima.

U Kanadi šumski požari nisu neuobičajeni, no njihovo brzo širenje i golema opožarena područja ukazuju na najtežu sezonu vatrene stihije dosad. Na dužnosti su dosad poginula najmanje četiri vatrogasca. Širom zemlje već je izgorjelo oko 140.000 četvornih kilometara zemlje, što je otprilike veličina države New York, a dim se proteže sve do istočne obale Sjedinjenih Država. Vladini dužnosnici predviđaju da bi se ovogodišnja sezona požara mogla produljiti sve do jeseni zbog suše.