Potpuno se zatvara dio Preradovićeve u centru Zagreba, evo do kada i kojim putevima voziti

Iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu obavještavaju da će Preradovićeva ulica u Zagrebu od 23.08.2019. biti djelomično zatvorena za promet

Zbog potrebe izvođenja radova ugradnja staklenog pročelja na objekt u Preradovićevoj ulici k.br. 11. Preradovićeva ulica na dijelu od Masarykove ulice do ulice Petra Berislavića u petak 23. 08. 2019. godine od 07,00 do 20,00 sati i u subotu 24. 08. 2019. godine od 07,00 sati do nedjelje 25. 08. 2019. godine do 05,00 sati bit će zatvorena za sav promet.