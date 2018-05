Pomutnja u BiH: 'Babo' Erdogan neslužbeno stiže u Sarajevo vabiti 'tursku dijasporu' uoči izbora

Nitko u Bosni i Hercegovini do početka ovog tjedna nije dobio službenu najavu dolaska turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana no svi se ponašaju kao da će on definitivno doći 20. svibnja u Sarajevo i tamo održati svoj središnji skup za tursku dijasporu uoči izvanrednih predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Turskoj zakazanih za 24. lipnja

Ta je činjenica postala novim povodom za političke rasprave i prijepore u BiH uz neizbježnu povezanost i s izborima u Bosni i Hercegovini koji se trebaju održati u listopadu. Organizacija koja se predstavlja kao Unija europsko-turskih demokrata (UEDT) već je tiskala plakate kojima poziva Erdoganove pristaše na okupljanje u Sarajevu i to 20. svibnja u olimpijskoj dvorani Zetra. Rječ je o udruzi koja ima desetke podružnica u europskim zemljama sa značajnom turskom dijasporom, no ona do sada u BiH nije imala nikakve aktivnosti.